„Edersee-Atlantis“ wird zum Touristen-Magneten

Waldeck. Der Boden, auf dem Norbert Toffl steht, ist die meiste Zeit des Jahres unter Wasser. Nur, wenn nach trockenen Sommern der Wasserpegel im Edersee sinkt, kommen die versunkenen Überreste von überfluteten Dörfern ans Tageslicht. Etwa alle zwei Jahre ist das der Fall. Dieses Jahr hat der Förderverein zum Erhalt der Dorfstelle Berich Glück. Der Pegel im Edersee ist niedrig. Die Überreste von Berich sind gut sichtbar, das "Edersee-Atlantis" ist aufgetaucht. Norbert Toffl ist für zwei Wochen vom Förderverein angestellt, um die Grundmauern einer alten Scheune aufzumauern. Etwa 50 Zentimeter hoch soll der Umriss werden. "Ich habe ein Bild im Kopf, wenn ich anfange", erklärt der 52-Jährige. Toffls Arbeit ist allerdings schweres Handwerk. Er muss die Steine auf dem trockenen Grund des Stausees zusammensuchen und dann zu den zerfallenen Häusern bringen. "Es gibt nicht viele Leute, die sich mit den schweren Steinen abgeben wollen", sagt Toffl, der seinen Beruf selbst als "schön" bezeichnet.

Ort Berich 1913 gesprengt

Uwe Neuschäfer vom Förderverein gehört zu denjenigen, die das Vorhaben angestoßen haben. Das Dorf Berich, in dem 50 Familien lebten, ist 1913 dem Erdboden gleich gemacht worden. Um den Mittellandkanal schiffbar zu halten, musste ein Staugebiet geschaffen werden. Dafür mussten Orte wie Berich und Asel weichen. "Berich wurde gesprengt und angezündet", sagt Neuschäfer. 2012 gründete der Bauingenieur den Verein, der inzwischen knapp 50 Mitglieder hat. Stück für Stück sollen die Grundmauern von Berich wieder aufgebaut werden. Das Groß-Projekt wird noch Jahre und Jahrzehnte verschlingen. Der Verein ist froh, wenn jedes Jahr die Grundmauern von einem Haus aufgebaut werden. "Die Kosten belaufen sich dafür auf 10 000 Euro."

Die Edertalsperre Die Edertalsperre wurde 1908 bis 1914 gebaut, um der Weserschifffahrt und dem Mittellandkanal in den Sommermonaten Wasser zuzuführen. Die Talsperre dient dem Hochwasserschutz und der Stromerzeugung. Beim Bau der Sperrmauer wurden 300 000 Kubikmeter Bruchstein vermauert. Durch die Flutung des Edertals verloren 700 Menschen ihre Heimat. Die Dörfer Asel, Bringhausen und Berich wurden abgetragen und versanken in den Fluten. Die Bewohner wurden teilweise in Gebiete oberhalb ihrer Dörfer und nach Neu-Berich bei Bad Arolsen umgesiedelt. Am 17. Mai 1943 griffen Flugzeuge der britischen Armee die Sperrmauer. 160 Millionen Kubikmeter Wasser schossen ins Tal. In den Fluten starben 68 Menschen, allein im Kreis Waldeck wurden 213 Gebäude zerstört. Die Ernte war vernichtet, sämtliche Brücken wurden von den Wassermassen weggerissen. Die letzten, umfangreichen Sanierungsarbeiten der Talsperre fanden von 1990 bis 1994 statt. lhe

Aber die Investition zahlt sich aus, denn das "Edersee-Atlantis" ist im Herbst zum Besucher-Magneten geworden. "Im letzten Jahr sind mehrere Tausend Besucher pro Tag gekommen", freut sich der Geschäftsführer der Edersee Touristic, Claus Günther. Der Hype sei im letzten Jahr enorm gewesen. "Die Besucher kamen nicht nur aus der Kasseler Region, sondern auch aus Nordrhein-Westfalen und dem gesamten Bundesgebiet." Inzwischen werden sogar Führungen angeboten. "Die Wattwanderungen und Zeitreisen in das alte Berich finden großen Anklang."

Wie lange die Touristen im Edersee laufen können, hängt von der Witterung und den Niederschlägen ab. "Bis in den Winter hinein geht es", sagt Günther. Wenn der See sich staut, versinkt das "Edersee-Atlantis" schnell in den Fluten. "Bis zu 20 Zentimeter am Tag kann der Pegel steigen", erklärt Uwe Neuschäfer, der im Herbst alle zwei bis drei Abende die Baustelle besucht. Wichtig ist ihm, dass die Baustelle lebt. Touristen dürfen sich überall umsehen und sogar helfen. "Hier bauen Kinder aus den Steinen Türmchen. Wir möchten, dass die Menschen das Dorf erleben können."

Nur mit Auflagen

Norbert Toffl sucht unterdessen die nächsten Steine zusammen. Die Genehmigungen zum Bau in der Taucherzone hat der Förderverein zwar zügig bekommen, aber nur unter Auflagen. So muss beispielsweise das Volumen erhalten bleiben. Steine dürfen also nicht hinzugefügt werden. "Ich muss hier nach den richtigen Steinen suchen." Im nächsten Jahr, wenn die Witterung und der See mitspielen, möchte Toffl wieder zwei Wochen für den Verein arbeiten. "So einen Arbeitsplatz findet man schließlich nicht überall", sagt er und lacht.