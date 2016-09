Drama in Flüchtlingsunterkunft: Polizisten erschießen Iraker

Bei einem Streit in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft ist ein 29-jähriger Bewohner von Polizisten niedergeschossen und tödlich verletzt worden. Der Getötete wollte einen Mitbewohner mit einem Messer attackieren, der sich an seiner Tochter vergangen haben soll.

Bei einem tödlichen Einsatzdrama in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft hat die Polizei den Vater eines offenbar missbrauchten Mädchens erschossen. Der 29-jährige Mann aus dem Irak wollte sich mit einem Messer in der Hand an einem zwei Jahre jüngeren Pakistani rächen, der sich kurz zuvor an seiner sechsjährigen Tochter vergangen haben soll. Nach Zeugenaussagen hatte er sich mit den Worten "Das wirst du nicht überleben" auf den bereits mit Handschellen gefesselten Verdächtigen gestürzt, als mehrere Beamte das Feuer eröffneten. Der dreifache Vater starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Gegen den 27-jährigen Mitbewohner, der ohne Familie nach Deutschland kam, wurde noch gestern Haftbefehl wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines Kindes erlassen. Zugleich werde gegen die Polizisten ermittelt, die den mutmaßlichen Vater des Mädchens erschossen haben, als dieser sich mit einem Messer auf den 27-Jährigen stürzen wollte, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte.

Laut Staatsanwaltschaft haben am Dienstagabend vermutlich drei Beamte auf den Angreifer gefeuert. "Es wurden mehrere Schüsse aus mehreren Dienstwaffen abgegeben." Der Festgenommene saß den Angaben nach bereits in einem Polizeiwagen, als der 29 Jahre alte Iraker losgestürmt sei.

Am Morgen danach ist von den Ereignissen in der Kruppstraße im Bezirk Moabit nicht mehr viel zu sehen. Nur das Absperrband, mit dem die Polizei den Tatort gesichert hat, liegt noch zusammengeknüllt an einem Zaun. Vor den beiden Traglufthallen, in denen die Berliner Stadtmission eine Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet hat, sitzen ein paar junge Männer und rauchen. Mit Journalisten reden sie nicht. Nebenan spielen zwei ältere Herren auf der Anlage des TC Tiergarten Tennis. Ein Vormittag wie jeder andere - und auch wieder nicht. ,,Angreifer verstorben" heißt es später lapidar in einer Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Und weiter: ,,Er ignorierte mehrmalige Aufforderungen, stehenzubleiben."

Keine Elektroschocker im Einsatz

Es ist 20.30 Uhr, als die Polizei am Dienstagabend in das Flüchtlingslager gerufen wird. Wie die Zeitung BZ berichtet, haben andere Flüchtlinge beobachtet, wie der 27-jährige Zwei-Meter-Mann in einer nahegelegenen Grünanlage versucht, das Kind zu vergewaltigen. Sie stürzen sich auf ihn und warten, bis die Polizei eintrifft. Wenig später nehmen die Beamten den mutmaßlichen Täter vorläufig fest und setzen ihn in einen Streifenwagen, als die Situation plötzlich eskaliert.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft ziehen drei von ihnen ihre Waffe und feuern auf den aufgebrachten Vater, der offenbar zu allem entschlossen ist. "Sie mussten Selbstjustiz und eine für sie selbst lebensbedrohliche Situation verhindern", sagt der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft, Bodo Pfalzgraf, und spricht von einem ,,tragischen Einsatzverlauf." Einen Elektroschocker, einen so genannten Taser, hat keiner der Beamten. Zwar hat Berlin solche Geräte angeschafft, allerdings nur einige wenige zur Probe. Das Mädchen, seine Mutter und die beiden Geschwister sind in eine andere Unterkunft gezogen, sie werden von Psychologen betreut.

Sozialarbeiter monieren in Berlin seit langer Zeit, dass Flüchtlingsheime ein regelrechtes Mekka für Pädophile und Menschenhändler seien, weil die Eltern häufig so traumatisiert seien, dass sie sich nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern könnten. So hatte im Oktober 2015 ein Wachmann aus Brandenburg im allgemeinen Durcheinander rund um das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo), nicht weit vom jetzigen Tatort in Moabit entfernt, den vierjährigen Mohammed entführt, missbraucht und dann ermordet. (mit dpa)