Die unterschätzte Gefahr

München. Wie viele Menschen sich das Jahr über in den Alpen und den Mittelgebirgen Bayerns aufhalten, wissen weder der Deutsche Alpenverein (DAV) noch die Bergwacht. Doch man ist sich sicher: Es werden immer mehr. Relativ zur Zahl der Bergfreunde habe die Zahl der Unfälle mit Verletzten und Toten über die Jahre hinweg stetig abgenommen, sagte Christoph Hummel von der DAV-Sicherheitsforschung gestern in München. Das habe auch mit der besseren Ausrüstung zu tun. Jetzt allerdings beobachte man wieder einen leichten Anstieg an Rettungseinsätzen.

Die DAV-Bergunfallstatistik basiert auf den Mitgliedern des Vereins, deren Zahl im vergangenen Jahr bei rund 1,1 Millionen lag. 2015 mussten 1095 von ihnen wegen Notfällen professionelle Hilfe rufen. Wie in den Vorjahren lag die Notfall-Quote damit bei etwa 0,1 Prozent der Mitglieder. 42 Bergfreunde ließen ihr Leben - genau so viel wie in 2014.

Seit 1952 führt der DAV Statistiken darüber, wie viele seiner Mitglieder Bergunfälle erleiden und aus anderen Gründen - wie Selbstüberschätzung oder im Gelände verirrt - um Hilfe rufen. Häufiger geworden seien die "Blockierungen", berichtete Hummel. Die Fälle, in denen Bergsteiger ohne Hilfe nicht mehr weiterkommen, hätten in den letzten 20 Jahren stärker zugenommen als die Zahl der DAV-Mitglieder. Das Risiko aber, in den Bergen sein Leben zu lassen, ist im Lauf eines Sommers so gering wie nie. Während die Zahl der tödlich verunglückten Mitglieder in den letzten mehr als 60 Jahren gleich geblieben ist, stieg die der Mitglieder auf das Elffache.

Trotzdem verzeichnet die Bergwacht Bayern seit 2007 steigende Einsatzzahlen. Im vergangenen Jahr mussten die 3200 ehrenamtlichen Helfer zu 8148 Einsätzen ausrücken. In 3385 Fällen mussten verunglückte Skifahrer abtransportiert werden, in 1346 Fällen Bergwanderer und in 491 Fällen Mountainbiker. Auf das Handy als Ausrüstungsbestandteil lassen weder DAV noch Bergwacht etwas kommen. Es sei als Rettungsmittel nicht mehr wegzudenken und "segensreich", so Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern. Viele Unfälle würden durch die Senkung der Alarmierungsschwelle vermutlich verhindert, so Hummel: "Wir befürworten das Handy in den Bergen auf alle Fälle".

Mehr Einsätze wegen Hitze

Die Zahl der Rettungseinsätze treibt auch der Klettersteig-Boom nach oben. Die Gefahren würden unterschätzt, sagte Hummel. Auch ein Klettersteig-Set schütze nicht vor Verletzungen. Relativ viele Unfälle gebe es auf "Prestigebergen". So glaubten viele "Übermotivierte", den "Jubiläumssteig" an der Zugspitze oder die Watzmann-Überschreitung bewältigen zu müssen.

Es bestehe auch die Gefahr, dass durch die ausgefeilteren virtuellen Touren die reale Bergwelt unterschätzt werde, in der man nicht einfach den "Reset"-Knopf drücken könne. "Digital ist alles möglich - die Wirklichkeit ist anders", sagte Ampenberger. Auch das heißere Sommerklima sorgte in den letzten Jahren für mehr Einsätze. Dritthäufigster Einsatzgrund sind körperliche Probleme von Bergwanderern - darunter zur Hälfte Herz- und Kreislaufprobleme. Davon sind laut Statistik nur Bergfreunde über 40 Jahre betroffen und zu 90 Prozent Männer.