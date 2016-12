Die Pflegestärkungsgesetze

Die Pflegeversicherung soll das Risiko absichern, pflegebedürftig zu werden. Sie wurde zum 1. Januar 1995 in Deutschland als ein eigenständiger Zweig der Sozialversicherung eingeführt. Versicherungspflichtig ist jedes Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung. Die Pflegepflichtversicherung gilt - nach der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung - als "fünfte Säule"der Sozialversicherungen.

Gesetz I

Das Gesetz trat am 1. Januar 2015 in Kraft. Mit ihm werden alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung angehoben. Zudem steigen die Mittel für häusliche Umbaumaßnahmen - beispielsweise den Einbau barrierefreier Duschen - auf bis zu 4000 Euro pro Maßnahme. Demenzkranke können erstmals Leistungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen.

Pflegende Angehörige erhalten mehr Unterstützung, wenn sie krank werden oder in Urlaub gehen. Wer kurzfristig die Pflege eines nahen Angehörigen übernimmt, erhält für seine Auszeit vom Beruf einen Lohnersatz für höchstens zehn Arbeitstage.

Gesetz II

Der erste Teil des Gesetzes griff ab 1. Januar 2016. Patienten, die nicht dauerhaft pflegebedürftig sind, haben seither nach einer Krankenhausbehandlung Anspruch auf eine Übergangspflege. Zudem erhalten Pflegebedürftige einen besseren Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen. Dazu müssen die medizinischen Dienste den Reha-Bedarf klären. Angehörige bekommen einen offiziellen Anspruch auf Beratung - sofern die pflegebedürftige Person zustimmt.

Teil zwei des Gesetzes gilt ab dem 1. Januar 2017. Dessen Inhalte sind auf dieser Seite dargestellt.

Gesetz III

Das Gesetz gilt ebenfalls ab dem 1. Januar 2017. Zu seinen wichtigsten Punkten zählt die verstärkte Information in den Kommunen. Um mehr Beratungsstellen zu eröffnen, wird den Städten und Gemeinden für die Dauer von fünf Jahren das Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten zugesprochen. Hinzu kommen der Ausbau der lokalen Versorgung sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag am Ort. Außerdem verschärft das Gesetz die Kontrollen, um betrügerischen Pflegediensten das Handwerk zu legen. tö