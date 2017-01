Die Machtbasis von Trump

Die Kuppel des Kapitols in Washington, in dem der US-Kongress seinen Sitz hat, davor eine Statue, die den ersten US-Präsidenten George Washington mit einem Schwert zeigt.

Washington. Er kann Donald Trump zum mächtigsten Republikaner-Präsidenten seit mehr als 60 Jahren machen - oder eben zur völlig kraftlosen Puppe: Gestern hat sich in der Hauptstadt Washington der 115. US-Kongress konstituiert. Gleich zu Beginn stehen einige der konfliktträchtigsten Themen auf der Agenda. Die Opposition setzt auf landesweite Proteste.

"Zieht euch warm an", beschied der designierte Vizepräsident Mike Pence dem Kapitol. Vom 20. Januar an will die nächste US-Regierung die Volksvertreter mit einer Flut von Initiativen überwältigen. Viele davon sollen die Politik der Vorgängerregierung von Barack Obama zurückdrehen. Die Voraussetzungen sind hervorragend: Trump wird der erste konservative Präsident seit Dwight Eisenhower, dessen Partei in beiden Kammern über eine Mehrheit verfügt. Doch gegen einige seiner Kernpunkte gibt es Widerstand in der eigenen Partei.

Heute treffen sich die Abgeordneten nach Lagern getrennt. Die Republikaner stimmen sich dabei mit Reince Priebus ab, dem designierten nächsten Stabschef im Weißen Haus. Die Demokraten haben Noch-Präsident Barack Obama eingeladen, der am 10. Januar in Chicago seine Abschiedsansprache halten will. Diese Themen werden wichtig:

Ein vielfältiger Kongress Mit 51 Afroamerikanern steigt der Anteil der Schwarzen auf einen Höchststand von zehn Prozent. In der Bevölkerung beträgt ihr Anteil zwischen zwölf und 14 Prozent. Mit 109 Abgeordneten und Senatorinnen sind etwas mehr als 20 Prozent der Kongressmitglieder nun Frauen, auch das ist Rekord. Es gibt zum ersten Mal eine Latina-Senatorin und eine Senatorin mit thailändischen Wurzeln. Der Kongress sei "einer der buntesten, die es jemals gab", freut sich die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Der 115. US-Kongress amtiert bis Ende des Jahres 2018. Bei den zuvor stattfindenden Wahlen muss sich nur ein Teil der Amtsträger zur Bestätigung stellen. Davon sind allerdings so viele Demokraten betroffen, dass die Republikaner auf einen Ausbau ihrer Mehrheiten hoffen können. jsz

"Obamacare": Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat angekündigt, den Widerruf der Gesundheitsreform von Barack Obama als erstes auf die Tagesordnung zu setzen. Bislang gibt es allerdings keinen tragfähigen Ersatzvorschlag, und wenn die Konservativen den Schutz von Millionen Neuversicherten einfach streichen, verderben sie es sich mit einem Großteil der Niedrigverdiener, die Trump gewählt haben. Sie haben im Senat auch nicht genug Stimmen, um das Gesetz komplett zu kippen. Es wird erwartet, dass sie statt dessen eine jahrelange Salamitaktik fahren, bei der mit einfacher Mehrheit Einzelteile widerrufen werden. Die Demokraten planen eine aggressive öffentliche Kampagne gegen das Vorhaben.

Trumps Nominierungen: Trumps wichtigste Personalentscheidungen müssen vom Senat bestätigt werden. Die Demokraten haben nicht genug Stimmen, um Kabinettsmitglieder dauerhaft zu blockieren, können den Prozess aber in die Länge ziehen. Der demokratische Minderheitenführer Chuck Schumer hat bereits angekündigt, das entgegen der Tradition auch zu tun. Die Opposition kritisiert, dass Trumps von zahlreichen Superreichen bevölkertes Kabinett Finanzverhältnisse und potenzielle Interessenkonflikte nicht hinreichend transparent gemacht habe. Andere Kandidaten wollen die Liberalen aus inhaltlichen Gründen unter die Lupe nehmen, so etwa den Klimawandelskeptiker Scott Pruitt, der künftig die Umweltschutzbehörde leiten soll.

Russland: In manchen Fällen kann die Opposition bei Trumps Personalien auf konservative Mitstreiter hoffen: Nach dem jüngsten Streit um mutmaßliche russische Cybermanipulationen gibt es auch republikanische Senatoren, die den designierten Außenminister Rex Tillerson einer kritische Befragung unterziehen wollen. Trump hatte ihn unter anderem wegen seiner guten Beziehungen zu Kreml-Chef Wladimir Putin nominiert. Dass der designierte nächste US-Präsident sich für die Erkenntnisse seiner Geheimdienste wochenlang nicht interessierte, hat auch manche Parteifreunde stutzig gemacht.

Haushalt: Am 16. März müssen die Republikaner über eine Anhebung der Schuldengrenze entscheiden. Bis zum 28. März müssen sie neue Haushaltsmittel bereit stellen, um einen Notstand der öffentlichen Verwaltung zu vermeiden. In den vergangenen acht Jahren haben die Konservativen mit Obama heftige Kämpfe ums Geld ausgetragen, angetrieben vom mächtigen Tea-Party-Flügel. Nun müssen sie mit einem republikanischen Präsidenten verhandeln, der ihren Sparkurs in vielem nicht mitträgt: Im Gegensatz zu seinen Parteikollegen hat Trump nicht nur versprochen, die Sozialprogramme nicht anzutasten - er will sie sogar ausbauen. Er plant ein milliardenteures Infrastrukturprogramm und eine Erhöhung des Militäretats, hat aber bislang keine Sparideen veröffentlicht.