Die Altlasten der Luisa Boos

Stuttgart. Die als Generalsekretärin der baden-württembergischen SPD vorgeschlagene Luisa Boos wird von Altlasten ihrer Zeit bei den Jusos eingeholt. Die 31-Jährige war als stellvertretende Landesvorsitzende Mitglied in einer geschlossenen Facebookgruppe, in der linke Mitglieder in übelster Weise anders gesinnte Parteifreunde beleidigten und versuchten, Karrieren mit üblen Unterstellungen zu vernichten. Einer der Betroffenen ist der frühere Juso-Landeschef Markus Herrera Torrez: "Mich haben diese Anfeindungen damals sehr schockiert."

Die bisher unveröffentlichte Zusammenfassung der Einträge stammt aus den Jahren 2011 und 2012. Eine Kostprobe vom 10. August 2011: Da bezeichnet der ehemalige Mannheimer Juso-Chef Christian Dristram die SPD-Landtagsfraktion als "Sauhaufen von Konservativen, die sich selbst auf die Schippe nehmen, wenn sie sich als Sozialdemokraten verkaufen". In einem Kommentar wird das Kürzel SPD als "Strategische Dilettanten-Partei" übersetzt. Ein anderer versucht, die Kritik noch zu steigern: "Man, man, man sind das Versager, diese Deppen." Besonders auf dem Kieker haben die Linken den damaligen Landesgeschäftsführer Christian Eheim, den sie mit böswilligen Unterstellungen überziehen. Die Gruppe überlegt sogar, bei einer Demonstrationsfahrt ein minderjähriges Mitglied zu Straftaten anzustiften, um Eheim als Aufsichtsperson bei der Polizei in die Bredouille zu bringen.

Heftig geht es gegen Jusos vom anderen Flügel. Der damalige Landesvize Frederic Striegler, heute Chef der Pforzheimer SPD, wird als schizophren gebrandmarkt. Über Herrera Torrez heißt es: "Wie dumm müssen die Leute eigentlich sein, so etwas zu wählen." Der bisherigen SPD-Generalsekretärin Katja Mast spricht einer der Linken die Eignung komplett ab: "Also ich bin echt froh, dass wir an der Regierung sind, sonst gäbe es viel mehr Arbeitslose."

„Juso-Linke“ Bis zu 120 Mitglieder hatte die geheime Facebook-Gruppe der "Juso-Linken". Die Einträge wurden intern bekannt, als ein Vertreter des pragmatischen Flügels aufgenommen wurde und sie kopierte. Die als Generalsekretärin vorgeschlagene Luisa Boos war das prominenteste Mitglied. Per Unterlassungsklage versuchte sie, die Verbreitung der Vorwürfe zu hindern. Nach dem Vergleich darf sie aber weiterhin als politische Verantwortliche bezeichnet werden. pre

"Gegen die Wand"

An den schlimmsten Entgleisungen ist Boos nicht direkt beteiligt. Aber auf keiner der 39 Seiten gibt es eine Distanzierung von ihr. Einmal wird sie gefeiert für eine Aktion gegen das Mitglied Mark Zanger. "Du hast damit seine zukünftige Karriere begraben, glaube ich", schreibt am 15. Februar 2012 ihr Mitstreiter Patrick Gädke. Die scheinbar selbstlose Antwort von Boos: "Mal nicht überbewerten. Er hatte keine politische Karriere vor sich, deshalb konnte man die auch nicht begraben."

Auf Anfrage distanziert sich Boos vorsichtig: "Ich bedauere, dass das so eskaliert ist." Sie habe in den letzten fünf Jahren "hart daran gearbeitet, die Geschichte hinter sich zu lassen". Dies ist ihrer Ansicht nach gelungen.

Genau das bestreiten ihre Gegner. Erst jetzt, nachdem die designierte Vorsitzende Leni Breymaier Boos als Generalsekretärin vorgeschlagen hat, suche sie das Gespräch, sagt ein Betroffener. "Eine Entschuldigung von ihr steht aus", zweifelt er an der Ernsthaftigkeit der Versöhnung. Im Sommer 2012, als die Facebook-Gruppe aufflog, habe sie nur nach massivem Druck auf den Vizeposten verzichtet.

Seit Breymaier vor einer Woche Boos nominiert hat, ist die Südwest-SPD in hellem Aufruhr. "Die Personalie ist ein weiterer Sargnagel für die SPD", kritisiert ein einflussreicher Genosse. Die Partei fahre "sehenden Auges gegen die Wand".