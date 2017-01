Die AfD und ihre Sprache

Wie weit rechts steht die AfD tatsächlich? Ein Blick in das Grundsatzprogramm der Partei beantwortet diese Frage - da die Wortwahl an eine lange vergangen geglaubte Zeit und Gesinnung erinnert.

Über die AfD wird viel geredet - manchmal zu viel. Andererseits aber bieten ihre Akteure immer wieder Anlass, sich für den demokratischen, offenen Rechtsstaat ins Zeug zu werfen und die verbalen Attacken gegen diesen Rechtsstaat zu erwidern. Und das zurecht: Denn einschlägige Äußerungen von Akteuren einer Partei wie der AfD dürfen nicht widerspruchslos als Realität hingenommen werden.

Sie kennen die provokative Einlassung der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry, man solle das Wort völkisch wieder verwenden, es sei ja lediglich eine Ableitung von Volk und als solche unverfänglich.

Widerspruch nicht zugelassen

Dies ist natürlich keine naive Geschichtsvergessenheit, sondern einer der vielen fragwürdigen Versuche, durch Provokation Aufmerksamkeit zu erhalten. Petry weiß, was wir alle wissen: Völkisch ist nicht lediglich eine Ableitung von Volk, sondern vielmehr ein Wort, das seit Nationalsozialismus und Holocaust kontaminiert und derart indiziert ist, dass sich seine Verwendung verbietet - das ist übrigens eines der Tabus, von denen die AfD meint, sie fielen unter die Beschränkungen der freien Meinungsäußerung.

"Völkisch" ist politisch national und rassistisch konnotiert, ist insofern eine Abgrenzungsvokabel, die Differenz markiert und wird im Nationalsozialismus als Legitimationsvokabel für antisemitisch-rassistisches Handeln, das die Vernichtung einschließt, verwendet. Wir sind bei unserem Thema. Es geht um Sprachspuren, die Denkmuster offenbaren, menschenverachtende und demokratiefeindliche Leitbilder, die in unserer Gegenwart rechtspopulistisch vorgetragen werden.

Die AfD gründet - mit dem Selbstbild einer Instanz, die aufräumt und Ordnung schafft - ihr Parteiprogramm auf Parteienkritik. Ihr dient diese Kritik zur Schaffung ihres Existenzrechts, das in der Denunzierung von Parteien und Parteipolitiker*innen besteht. Ihre Leitwörter sind zum Beispiel "Parteibuchwirtschaft" und "Ämterpatronage", sie spricht von "Deutschlands Staatsapparat" und der "politischen Klasse", von "korruptionsfördernden Strukturen".

Im Programm wird ein "heimlicher Souverän" beschworen, eine "kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien", eine "politische Klasse von Berufspolitikern". Deren alleiniges Interesse sei: "ihre Macht, ihr Status und ihr materielles Wohlergehen". Wir erkennen als sprachliche Strategie: Rechtspopulistische Partei- und Politikkritik wird in denunziatorischer Diktion vorgetragen.

Die typische Sprachhandlung ist die der Behauptung, Verleumdung und der Unterstellung, vorgebracht in apodiktischen Aussagesätzen, die Widerspruch nicht zulassen. Damit inszeniert sich die AfD gleichzeitig programmatisch als diejenige Partei, die alle - behaupteten - "Missstände" in Politik und Gesellschaft beseitigt und Ordnung herstellt.

Mehrdeutiges "wieder"

Aufräumer-Attitüde nenne ich diese Selbstkonzeption: Wer Unordnung, Missstände und Fehlentwicklungen behauptet, zeigt auf sich selbst als diejenige Instanz, die die Ordnung wiederherstellt.

Wer aufräumt, bewegt sich in dem vergangenheitsorientierten Denkmuster der Restituierung ("Wiederherstellung", "Restauration"). Dieses Denkmuster hat eine lexikalische Entsprechung in dem Wörtchen "wieder". Es ist auffallend, wie häufig es im Text des AfD-Programms vorkommt, wie häufig beansprucht wird, etwas in einen ursprünglichen Zustand zurückversetzen zu wollen. "Wieder" wird dann nicht in temporal-repetitiver Lesart, sondern im Sinn einer restituierenden Bedeutung verwendet.