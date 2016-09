Die Absager

Stuttgart. Die zahlreichen Absagen prominenter Politiker zur Grundsteinlegung für den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof sorgen vor dem heutigen Festakt für Empörung. Architekt Christoph Ingenhoven nennt das Fernbleiben von Grünen-Vertretern "erschreckend". Dies belege, dass "auch heute noch kein Miteinander in diesem Projekt erreicht ist". SPD-Oppositionschef Andreas Stoch nimmt Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann persönlich in die Pflicht: "Regieren ist eine Stilfrage, deshalb kann sich der Ministerpräsident nicht in die Büsche schlagen".

Kretschmann versucht, die Bedeutung der Feierstunde kleinzureden. "Man sollte den Termin nicht überbewerten", findet er. "Mein Termin am Freitag war lange vor der Anfrage der Bahn vereinbart", schiebt er eine staatsmännische Begründung für seine Absage hinterher.

Auch Dobrindt verzichtet

Der Architekt Bereits 1997 hat der Düsseldorfer Architekt Christoph Ingenhoven den Wettbewerb für den Bau des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs gewonnen. Die unterirdischen Bahnsteige erhalten über riesige Bullaugen Tageslicht.

Ingenhoven war damals noch ein junger Architekt, der sein Büro 1985 gegründet hatte. Inzwischen zählt der 56-Jährige zu Deutschlands führenden Planern mit ökologischem Anspruch.

Zu den wichtigsten Bauten zählen die Zentrale des Energiekonzerns RWE, die Europäische Investitionsbank in Luxemburg und ein Hochhaus in Sydney. Auch beim Neubau der Google-Zentrale war er beteiligt. (pre)

Zum Thema Unwürdiges Schauspiel

Aber Kretschmann ist nicht der einzige Grünen-Politiker mit scheinbar unabweisbaren Terminen. Sein Verkehrsminister Winfried Hermann führt eine schon im März vereinbarte Rede in der Schweiz als Entschuldigung an, Stuttgarts OB Fritz Kuhn beschäftigt sich lieber mit einem Architektenwettbewerb für die Sanierung einer denkmalgeschützten Industriebrache.

Aber auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Thomas Strobl, der CDU-Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident, verzichten freiwillig auf den medienwirksamen Auftritt in der Baugrube. Dobrindt schickt seinen Staatssekretär Norbert Barthle, das Land wird durch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut vertreten und die Landeshauptstadt durch Finanzbürgermeister Michael Föll. Alle drei gehören der CDU an.

"Eher eine Grabsteinlegung"

Im Gegensatz zu Ingenhoven verkneift sich die Bahn einen Kommentar zu den Absagen. Konzernchef Rüdiger Grube wird heute gute Miene zum Wegducken seiner Partner machen. Ingenhoven wirft den Bahnpartnern vom Land und der Stadt einen "Mangel an politischem Handlungswillen" vor. Bei der Realisierung eines solchen Projekts sollten alle an einem Strang ziehen.

Für die Projektgegner sind die Absagen eine willkommene Vorlage. "Eher eine Grabsteinlegung" sei die Feierstunde am Baufeld 16. "Es spricht Bände, dass die für Stuttgart 21 politisch Verantwortlichen es vorziehen, der eigenen Inszenierung fernzubleiben", spotten die Sprecher des Aktionsbündnisses, Norbert Bongartz und Eisenhart von Loeper. Das Abtauchen der Projektpartner sei ein "Zeichen organisierter Verantwortungslosigkeit". Die Gegner wollen heute eine halbe Stunde vor dem Festakt für einen Ausstieg aus dem Projekt trommeln.

Große Hoffnungen setzen die Projektgegner auf eine Untersuchung des Bundesrechnungshofs. Seit Monaten geistern Spekulationen durch die Medien, die Kontrolleure seien nach jahrelangen Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangt, das Projekt koste "bis zu zehn Milliarden Euro". Die Behörde bestätigt nichts, der Bahnchef kann sich die Zahlen nicht erklären. "Absolut nicht nachvollziehbar" nannte er die Kalkulation.

Statt bei den Kosten Klarheit zu schaffen, macht der Rechnungshof im Vorfeld der Grundsteinlegung noch ein wenig Politik in eigener Sache. Die Prüfer übergaben rechtzeitig zum Termin dem Bundestag ein Positionspapier, in dem sie Dobrindt auffordern, das Großprojekt in Stuttgart besser zu überwachen. Es könnten "bedeutende finanzielle Risiken für den Bundeshaushalt entstehen". Deshalb müsse das Ministerium die Überwachungsmöglichkeiten "konsequent" ausschöpfen.

Heikle Finanzen

Es dauert nicht lange, bis das Papier bei der Nachrichtenagentur dpa gelandet ist. Danach spricht der Grünen-Politiker Sven-Christian Kindler von einer "schallenden Ohrfeige für Verkehrsminister Dobrindt".

Heikler könnte es für Stuttgart 21 werden, wenn Mitte Oktober der Bahn-Aufsichtsrat sich bei einer Sondersitzung über ein von den Kontrolleuren selbst bestelltes Gutachten beugt, das die Finanzsituation durchleuchten soll. Dann muss sich zeigen, wie weit der bisher genehmigte Kostenrahmen von 6,5 Milliarden Euro reicht.