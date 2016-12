Der unbequeme Präsident

Straßburg. Die Zeremonie wirkte auf seltsame Weise fremd - eingepasst in die gestrige Tagesordnung des Europäischen Parlamentes, das eben noch über den bevorstehenden EU-Gipfel diskutierte und danach das "Vierte Eisenbahnpaket" absegnete. Und dazwischen zehn Minuten für die Abschiedsrede eines Präsidenten, der die Volksvertretung von 508 Millionen Bürgern aus 28 Mitgliedstaaten in Straßburg wie nur wenige seiner Vorgänger geprägt haben dürfte: Martin Schulz geht.

"Dies ist die letzte Arbeitssitzung, die ich als Präsident leite", beginnt der 60 Jahre alte SPD-Politiker seinen Auftritt, der offiziell lediglich als "Erklärung" im Programm vermerkt war. "Vor fünf Jahren habe ich bei meinem Amtsantritt gesagt: Mein Ziel ist es, das Europäische Parlament sichtbarer und hörbarer zu machen. Dies ist uns gemeinsam gelungen. Dieses Haus ist heute einflussreicher als je zuvor."

Nicht zuletzt die Einführung von Spitzenkandidaten bei der Europawahl 2014 - Schulz unterlag damals als Führungsfigur der Sozialdemokraten gegen seinen konservativen Herausforderer Jean-Claude Juncker - sei ein "Beitrag zur transnationalen Demokratie" gewesen. Tatsächlich hatte die Volksvertretung unter maßgeblicher Anleitung seines Präsidenten Martin Schulz durchgesetzt, dass der Gewinner dieses Urnengangs anschließend auch neuer Kommissionschef wurde - gegen den erklärten Willen der Staats- und Regierungschefs. Ein Sieg, an dem Schulz großen Anteil hat.

Wehrhaft gegen Hass

Doch die eigentlichen Herausforderungen für die Gemeinschaft liegen an anderer Stelle: "Überall machen sich die breit, die spalten wollen, die das größte historische Projekt Europas gefährden", erklärt er ebenso entschlossen wie bissig. Sie müssten abgewehrt werden. Und dann folgt eine Ankündigung, die in Form und Inhalt aufhorchen lässt: "Ich werde mich auch künftig - egal in welcher Funktion -, gegen diesen Hass auf das Erreichte zur Wehr setzen."

So klingt einer, der wiederkommt, der ahnt, dass er nicht einfach nur in die Bundespolitik wechselt, sondern seinen nächsten Stuhl schon kennt. Auch wenn die SPD-Führung in Berlin sich noch zurückhält - es gibt in Brüssel und Straßburg niemanden, der daran zweifelt, dass Schulz demnächst ins Berliner Außenministerium einzieht, wenn Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum Bundespräsidenten gewählt wird.

So bleibt Schulz' Rede auch weniger ein Abschied als der Abschluss einer Arbeitsphase. Selbst sein Bekenntnis "Ich war ganz sicher kein bequemer und auch kein einfacher Präsident" klingt nicht so, als wolle er sich dafür entschuldigen. Die pointierten Stellungnahmen, mit denen er den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan ebenso verärgerte wie die Konservativen im israelischen Parlament oder den damals gerade frisch gewählten griechischen Regierungschef Alexis Tsipras, würde Schulz nie als Ausrutscher, sondern stets als klares und notwendiges Wort verstehen.

Mehr Gewicht fürs Parlament

Wer diesem Präsidenten am 17. Januar 2017 nachfolgen wird - er dürfte es schwer haben. Denn auch wenn sich mancher Abgeordneter über den eigenwilligen und lautstarken Präsidenten geärgert hat, unterm Strich schätzen alle, dass Schulz aus der einst als einflussloses "Palaverment" verspotteten Volksvertretung ein demokratisches Instrument mit großem Gewicht gemacht hat.

Der Kandidat der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten hat unterdessen seinen Willen zur Zusammenarbeit mit anderen politischen Gruppen bekräftigt. "Ich möchte ein Präsident des Konsenses sein und nicht etwa ein Präsident des ewigen Zwistes", sagte der Italiener Antonio Tajani. Die EVP, zu der unter anderem die CDU und CSU gehören, ist die stärkste Kraft im Europaparlament. Ohne die Unterstützung einer anderen Partei kann sie ihren Kandidaten allerdings nicht durchbringen.