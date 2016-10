Der Traum von einem Kolumbien ohne Krieg

Alle Bilder anzeigen Wieder eine Volksabstimmung mit überraschendem Ausgang. Das Nein einer knappen Mehrheit zum Friedensabkommen in Kolumbien mobilisiert, wie hier in der Hauptstadt Bogotá, Demonstranten, die für "Si", "Ja", plädieren. © dpa/Käufer

Der gewaltsame Kampf im Land ist zu Ende, ein Friedensvertrag war formuliert und unterschrieben - und wurde in einem Referendum abgelehnt. Doch auch die Guerilla sucht weiter einen Weg in die Zukunft, wie eine Rebellin schildert.

Der Weg zu den ehemaligen Staatsfeinden Kolumbiens führt sechs Autostunden über Schotterpisten, vorbei an Autowracks und staunenden Einsiedlern. Ausgehend von San Vicente de Caguan, der letzten Stadt, bevor das Nichts beginnt, wie die Kolumbianer in diesem Teil des Landes über die menschenleeren Gebiete im drückend heißen Rücken der Anden sagen. Dort im Camp "El Diamante", irgendwo im Grenzgebiet zwischen der Provinz Caqueta und Meta, wo der Dschungel mit der Savanne um die Vorherrschaft kämpft, startete die linksgerichtete Guerilla-Organisation FARC ihre Metamorphose.

FARC-Pressesprecherin Milena Reyes, eine junge, selbstbewusste Guerillera mit rotgefärbten Haaren und in den obligatorischen Gummi-Stiefeln, schildert in höflichem, aber zuweilen auch militärischem Tonfall, den Stand der Dinge. Beide Seiten, Guerilla wie Journalisten, tun sich noch ein bisschen schwer mit der neuen Nähe. Gleichwohl ist die neue Situation bemerkenswert, waren doch Interviews und überhaupt nur Nähe zum allmächtigen FARC-Sekretariat zu Zeiten, als sich die Kommandanten noch im Dschungel versteckten, undenkbar.

Traum von Wiedereingliederung

Guerillera Rubi (27, Bild), deren Familie von Paramilitärs niedergemetzelt wurde, als sie elf Jahre alt war, umgeht das heikle Thema der zwangsrekrutierten Kindersoldaten in der FARC und sagt: "Ich hatte das Glück, dass mich die Guerilla aufgenommen hat. Sie ist jetzt meine Familie". Ihr Schicksal steht stellvertretend für dasjenige vieler Kriegsopfer, die schon früh hineingerissen wurden in die Spirale des Krieges. Nun sollte der Friedensvertrag einen Weg bahnen zurück in die kolumbianische Gesellschaft. Wiedereingliederung heißt das Wort, dass die Runde machte. Wie es persönlich mit Rubi weitergeht, wenn der bewaffnete Kampf jemals ganz offiziell zu Ende ist, weiß sie nicht. Aber sie hat Pläne und Träume, die nach einem bürgerlichen Leben klingen. "Ich möchte Medizin an einer richtigen Universität studieren. Bei der FARC habe ich Krankenschwester gelernt, aber es gibt noch so viel zu lernen", sagt sie. Und dann kommt ein Satz über ihre Lippen, der wichtiger ist für diesen Friedensprozess, als all die Reden von FARC-Chef Timochenko oder Präsident Juan Manuel Santos: Wenn es dem Frieden diene, sei sie bereit, den Tätern zu verzeihen, sagt Rubi. "Ich glaube, ich bin in der Lage dazu."

Zuvor muss sie aber auch ihre eigene Angst besiegen. Vor Racheakten der Paramilitärs, die weiterhin mordend durchs Land ziehen. Und die Angst der Menschen vor der Guerilla, die sich auch im Nein der Volksabstimmung von Sonntag widerspiegelt. Doch die Guerilla bewegt sich auf einem schmalen Grad, denn solange Angehörige von Opfern der FARC vergeblich eine Erklärung über den Aufenthaltsort ihrer seit Jahren verschwundenen Familienmitglieder verlangen, wäre mehr Demut angebracht. Zugleich versucht die FARC-Spitze in einem Entschuldigungswettlauf, bei Opfern oder deren Angehörigen für Massaker in der Vergangenheit um Vergebung zu bitten. Doch noch ist das kolumbianische Volk, wie sich im Referendum zeigte, nicht bereit dafür.

Und auch viele Rebellen müssen sich auf einen möglichen neuen Lebensabschnitt einstellen. Rubi jedenfalls glaubt an eine bessere Zukunft. "Ich bin eher optimistisch als nur zuversichtlich", sagt sie. Wenn der Staat das versprochene Abkommen noch umsetzt, "dann werden wir ein besseres Kolumbien haben, ohne so viel Krieg."

"Kolumbianisches Modell"

"Öffnen wir die Türe für eine friedliche Zukunft", hatte auch Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos seinen Landsleuten zugerufen, um für ein Ja zum Friedensabkommen zu werben. Sein politischer Versuch eines dritten Wegs zwischen den beiden polarisierenden und spaltenden Lagern, ist vorerst daran gescheitert, dass nirgendwo sonst auf dem Kontinent die ideologischen Gräben so tief waren und so viel Blut und Tränen gekostet haben wie in Kolumbien.

Dabei sollte das "kolumbianische Modell" für die Lösung der Konflikte in Kuba und Venezuela zum Vorbild werden. Zumindest hoffen die immer noch verbotene kubanische und die zum Teil eingesperrte venezolanische Opposition auf eine aufrichtige Dialogbereitschaft, wie sie in Kolumbien die ideologischen Todfeinde Santos und Timochenko an den Tag gelegt hatten.

Blick nach Kuba und Venezuela

In der Tat könnte das "kolumbianische Modell" für Kuba und Venezuela funktionieren. Wer sich den ausgehandelten kolumbianischen Friedensvertrag näher anschaut, erkennt, dass beide Seiten eine Mischung aus beiden Ideologien - Kommunismus und Kapitalismus - akzeptiert haben. Strittig im Friedensvertrag blieb hingegen die darin verankerte Amnestie für politische motivierte Verbrechen.

Kubas und Venezuelas Planwirtschaft sind ökonomisch ebenso gescheitert und haben eine bettelarme Bevölkerung produziert wie neoliberale kapitalistische Exzesse in Paraguay oder Mexiko, die eine ganz kleine Schicht sehr reich gemacht haben, den Großteil der Bevölkerung aber chancenlos lassen.

Kolumbiens Weg Richtung Frieden hat trotz des Neins vom Sonntag gezeigt, wohin der Weg Lateinamerikas führt: Der Druck von links - ohne Waffen, aber mit Worten - wird zunehmen, Gewerkschaften und soziale Bewegungen werden vom Verdacht des Linksterrorismus befreit. Trotzdem wird der Kapitalismus bestehen bleiben, sich aber weiterentwickeln. Herauskommt am Ende womöglich ein Modell, das es so in Lateinamerika noch nicht gibt: die soziale Marktwirtschaft.