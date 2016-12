Der Kreml festigt seine Macht – ohne Rücksicht auf Kritiker

Machtmensch Wladimir Putin: Sein Wort ist in Russland Gesetz. © dpa

Moskau ließ Aleppo bombardieren, destabilisiert die Ukraine. Im eigenen Land richtet es sich ein neues Ministerium ein - mit Kompetenzen, die einst der sowjetische Geheimdienst KGB hatte. Was spielt sich in Russland ab?

Schmale Augen, starrer Blick, die Pupillen verengt, schwarz und tief. Ein eisiges Blau, fast schmerzhaft. Ein Bild, hinweggezoomt, herangezoomt. Bis es passt, bis der Ausschnitt das liefert, was er liefern soll. Den Menschen dahinter? Sein Abbild? Rätselhaft und unnahbar. Machtbesessen: Wladimir Wladimirowitsch Putin. Was nur will er? In Syrien, der Ukraine, bei sich selbst im Land? Es ist eine müßige Frage, weil niemand eine Antwort darauf zu geben vermag. Weil Putin schon immer vor allem reagiert hat und nicht agiert. Diese Reaktionen allerdings fallen oft unverhältnismäßig aus.

Strategie der Verwirrung

Spätestens seit dem Konflikt in der Ukraine, bei dem Moskau seine Beteiligung zunächst vehement bestritt, dann aber, schon fast beiläufig, zugab, biegt sich der Kreml wie nie zuvor in der Geschichte des jüngsten Russland die Wahrheit zurecht und pflegt eine bestimmte Strategie: die der Verwirrung. Es sät Zweifel, leugnet Fakten, verbreitet teils bewusst falsche Informationen, so dass am Ende jede Version, mag sie noch so absurd sein, glaubwürdig erscheint. Eine Attacke auf ein UN-Hilfskonvoi nahe Aleppo? Das müsse der CIA gewesen sein. Streubomben in Syrien? Könne es gar nicht geben. Bombardements von Krankenhäusern? Geschehe alles im Kampf gegen Terroristen. Die russischen Fernsehbilder präsentieren einen sterilen Krieg, die Nachrichten zeigen dabei auch das Wetter in Damaskus, Homs und Aleppo.

Moskau klammert sich in Syrien an den Fortbestand seiner geopolitischen Überlegungen. Bereits Zar Nikolai I. kämpfte im 19. Jahrhundert gegen das Osmanische Reich, um Syrien und Ägypten aus dem türkischen Imperium herauszulösen und seinem eigenen Großreich so Zugang zum Mittelmeer zu verschaffen. Im Sinai-Krieg 1956 lieferte die Sowjetunion Waffen nach Syrien, auch 1967 und 1973, als Syrien und Ägypten die israelische Besetzung des Sinai rückgängig zu machen versuchten. Syrien verlor dabei die Golanhöhen und wurde noch abhängiger von der Sowjetunion.

Sein Tor in den Nahen Osten will Moskau nicht aufgeben. Dass selbst der zurückhaltend wirkende Noch-UN-Generalsekretär Ban Ki-moon den russischen Einsatz in Syrien als "Kriegsverbrechen" ansieht, interessiert den Kreml wenig. Aus so manch internationalen Organisationen zieht sich Moskau zurück. Erst kürzlich hat Russland den Strafgerichtshof in Den Haag verlassen. Es will ausdrücklich kein Mitglied sein, weil es dessen Entscheidungen für ineffizient, unglaubwürdig und "nicht wirklich unabhängig" hält.

Der Rückzug dürfte auch mit der Ukraine zusammenhängen, denn Den Haag bezeichnete in seinem jüngsten Bericht Moskau als "Besatzungsmacht" auf ukrainischem Boden, eine Sichtweise, die der Kreml strikt ablehnt. Moskau weiß, dass die internationale Gemeinschaft in den Konflikten rund um den Globus nicht ohne Russland auskommt. Es weiß auch die Schwäche Europas auszunutzen, die vermeintliche Kraftlosigkeit demokratischer Prozesse. Es verachtet die als kompliziert empfundenen Verhandlungen und nötigen Kompromisse.

Ein kurzer Befehl reicht

Die autoritäre Struktur des russischen Staates erlaubt eine Machtpolitik, wie es sie in Demokratien nicht geben kann. Das russische Parlament, die Duma, muss über einen Einsatz in Syrien gar nicht erst diskutieren. Es reicht ein kurzer Befehl von Präsident Putin, um Bombergeschwader in Marsch zu setzen. Die Vorwürfe, Moskau würde damit die syrische Zivilbevölkerung massakrieren, hält das russische Regime für eine amerikanische Erfindung. An jeder Kritik, die sich gegen Russland richtet, so stellen es staatstreue russische Medien nicht ohne Zynismus fest, sei ohnehin Amerika schuld.

Durch den Sieg von Donald Trump bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl müssten sie sich eigentlich einen neuen Feind suchen. Trump gilt in den Augen vieler Russen zwar als Russland-Freund. Putin war denn auch der erste Staatsmann, der seinem neuen Kollegen nach der Wahl gratulierte; gegenseitigen Respekt und Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten hatte der russische Präsident gefordert. Allerdings ist längst nicht gesagt, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen sich mit Trump besser gestalten werden als unter Barack Obama, mag der neue Außenminister Amerikas auch Rex Tillerson heißen und ein guter Bekannter Putins sein. Wichtige Stellen im Weißen Haus will Trump mit alteingesessenen, nationalistisch geprägten Republikanern besetzen. Sie sind alles andere als russlandfreundlich.

Unliebsame Köpfe verschwinden

Auch Moskaus Polit-Elite steckt derzeit im Umbruch. Jüngere Kaderleute lösen ältere politische Schwergewichte ab. Unliebsame Köpfe, selbst Minister, verschwinden - unter dem Vorwurf der Korruption - von der Bildfläche. Jüngstes Beispiel ist der, nun ehemalige, Wirtschaftminister Alexej Uljukajew. Mitten in der Nacht wurde Mitte November seine Festnahme bekannt. Viele Details dazu gibt es nicht. Dass der Geheimdienst bei der Absetzung Uljukajews seine Finger mit im Spiel hatte, ist jedoch offensichtlich.

Der Staat stärkt derzeit ohnehin seinen Sicherheitsapparat. Nach Berichten der seriösen Moskauer Zeitung "Kommersant" soll ein neues Ministerium für Staatssicherheit (MGB) entstehen. Darin sollen der Inlandsgeheimdienst FSB und der Auslandsgeheimdienst SWR vereint werden. Auch Ermittlungen - von der Verfahrenseröffnung bis zur Anklage - soll das Super-Ministerium dann führen. Bisher ist es Sache mehrerer Behörden.

Sollte der MGB tatsächlich kommen, hätte er genau die Kompetenzen, die auch der sowjetische KGB einst hatte. Die Pläne sollen noch vor der Präsidentschaftswahl 2018 umgesetzt werden, schreibt der "Kommersant". Überwachung und Repression im Land dürften damit zunehmen.