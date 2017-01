Der Hörsaal im Ausland weitet den Horizont

Auslandaufenthalte mit Erasmus+ werden in der Regel von den heimischen Ausbildungsstätten organisiert. © dpa

Das Erasmus-Programm bringt Studierende ins Ausland - und das schon seit 30 Jahren. Es gilt als eines der größten Erfolgsprojekte der Europäischen Union. Seit 2014 profitieren davon auch Auszubildende und Lehrer.

Sie heißt Lucia, ist 23 Jahre alt und stammt aus Spanien. Während ihres Wirtschaftsstudiums geht sie für sechs Monate nach Deutschland oder Frankreich. Und mit etwas Glück gehört die junge Frau zu den rund 50 Prozent junger Europäer, die noch während ihrer Ausbildung einen Job angeboten bekommen - von dem Unternehmen, in dem sie parallel zu ihrer Zeit an der Universität arbeitet. Dabei könnte sich Lucia diesen Auslandsaufenthalt eigentlich gar nicht leisten. Aber mit den gut 500 Euro, die sie aus der Kasse der Europäischen Union (EU) bekommt, durfte sie sich ihren Traum erfüllen.

Lucia könnte auch Maria, Bernhard oder Jeanette heißen - ihr Profil wurde aus den Daten eines durchschnittlichen Studierenden zusammengesetzt, die das vielleicht wichtigste Förderprogramm der Europäischen Union nutzen.

Heute kommen in Berlin Forscher, Bildungsexperten und Politiker zusammen, um das Projekt zu feiern. "Die europäischen Bildungsprogramme sind erfolgreiche Brückenbauer in der Europäischen Union. Erasmus+ und seine Vorläufer eröffnen insbesondere jungen Menschen, über den nationalen Tellerrand zu schauen und andere Länder mit ihren Sprachen und Kulturen kennenzulernen. In der Folge profitieren auch die Unternehmen von auslandserfahrenen Fachkräften mit Fremdsprachenkenntnissen und interkulturellen Kompetenzen", sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Achim Dercks, dieser Zeitung.

34 Staaten beteiligt

1,3 Millionen junge Bundesbürger nahmen bisher an dem Programm teil und studierten in einem der 27 anderen EU-Mitgliedstaaten oder einem der sechs weiteren Länder Island, Liechtenstein, Mazedonien, Norwegen, Türkei und Schweiz, die sich dem Programm angeschlossen haben. In Brüssel will Bildungskommissar Tibor Navracsics im Lauf dieser Woche das vielleicht erfolgreichste Projekt der EU würdigen, für das die Mitgliedstaaten in der laufenden, siebenjährigen Finanzperiode 2014 bis 2020 rund 14,7 Milliarden Euro investieren. 70 000 Organisationen in allen Mitgliedstaaten sind dabei, 18 000 Projekte nehmen Auszubildende auf.

Dennoch wünscht man sich von deutscher Seite eine noch bessere Verzahnung mit den Betrieben vor Ort. Dercks: "In Zukunft sollte die EU-Kommission Erasmus+ aber noch stärker an die Besonderheiten der beruflichen Bildung und die spezifischen Bedürfnisse von kleinen und mittleren Ausbildungsbetrieben anpassen."

Trotzdem sprechen nicht nur die Politiker, sondern auch die Unternehmen von einem "unschätzbaren Wert", den Erasmus+ für das Zusammenwachsen der Union habe. Gerade deshalb wünscht man sich nicht nur hierzulande, dass die Zahl der mobilen Studenten noch weiter steigt.

Ausbildung in Auslandsbetrieben

Derzeit beteiligen sich nur 4,7 Prozent der deutschen Jugendlichen an einer Ausbildung, die zumindest zum Teil im Ausland stattfindet. Der Appell geht insbesondere an Konzerne, die junge Menschen auch in ihren europäischen Filialen und Tochter-Betrieben unterbringen könnten.

Die Zahlen sprechen schließlich für Erasmus+: Fünf Jahre nach dem Studienabschluss haben 25 Prozent derjenigen, die einen Teil ihrer Ausbildung im benachbarten Ausland verbrachten, einen deutlich höheren beruflichen Stand erreicht als ihre Kollegen, die ausschließlich in der Heimat gelernt haben.