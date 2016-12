Der Blick zum Garten bringt Licht in den Alltag

Der 90-jährige Mannheimer liebt es, von seinem Krankenbett aus in den Garten zu schauen. Seine ihn pflegende Ehefrau möchte nicht fotografiert werden.

Trotz vieler Entbehrungen gibt eine 85-jährige Mannhei-merin die Hoffnung nicht auf: Seit fünf Jahren pflegt sie ihren Ehemann (90). Die wenigen glücklichen Momente mit ihm geben ihr die nötige Kraft.

Durch das große Fenster dringt Licht in das Wohnzimmer des Reihenhauses. Es erleuchtet den hinteren Teil des Raums komplett. Dort steht das Bett von Ludwig B. (alle Namen geändert). Noch schläft der 90-jährige Mannheimer. Er hat gerade zu Mittag gegessen. Alles ist ruhig. Dann fliegt eine kleine Meise ins Vogelhäuschen, das auf der Terrasse steht. Der 90-Jährige öffnet die Augen und scheint zu lächeln. "Er schaut so gerne aus dem Fenster", sagt seine Frau Maria B.. Seit 63 Jahren sind die beiden verheiratet. Seit fünf Jahren pflegt Maria ihren Ludwig. Er hat Alzheimer und muss mittlerweile intensiv betreut werden. "Als die Diagnose kam, war das schon ein Schock", erinnert sich die 85-Jährige. Sie streicht sich über die Wange und blickt zur Wand. Dann schüttelt sie den Kopf, als wäre alles nur ein Traum.

Das Leben hat sich um 180 Grad gedreht. "Früher sind wir immer gemeinsam Ski gefahren oder gewandert. Tischtennis hat mein Mann auch gerne gespielt. Wir waren sportlich sehr aktiv." Heute kann Ludwig B. nicht mehr allein stehen. Vor vier Wochen wurde er wegen eines Harnwegsinfekts nach zehn Tagen aus dem Krankenhaus entlassen, er hat auch einen Tumor in der Blase, aber die Nieren funktionieren mittlerweile wieder. "Es kommt, wie es eben kommt", sagt Maria B., sie wirkt dabei aber nicht resigniert, sondern realistisch. "Wir schaffen alles - irgendwie." Da ihr Mann sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten kann, braucht die Mannheimerin bei der Pflege professionelle Hilfe. "Seit vier Wochen kommen dreimal am Tag für jeweils zwei Stunden Pflegerinnen. Sie gucken nicht auf die Uhr. Wenn es dann mal etwas länger dauert, ist es halt so. Das finde ich wirklich bemerkenswert", sagt Maria B. und schaut zu ihrem Mann, der sich im Wohnzimmer ausruht. "Er schläft die meiste Zeit", sagt sie ungefragt, wendet ihren Blick nicht von ihm ab.

Als sie sich umdreht, lächelt sie. "Wir haben auch unsere glücklichen Momente." Im Sommer saßen die beiden oft auf der Terrasse und haben Musik gehört. "Es ist schön, wenn wir zusammen singen. Melodien kann sich mein Mann immer noch gut merken, erinnert sich auch an viele Textpassagen. Dann blüht er richtig auf", erzählt Maria B. mit einem Strahlen auf dem Gesicht. "Diese Augenblicke geben mir die nötige Kraft." Denn das Langzeitgedächtnis von Ludwig B. ist schon lange nicht mehr intakt.

Erinnerungen sind weg

"Die ganzen Erinnerungen sind weg", sagt die Seniorin und verschränkt die Arme. "Unsere vielen Erlebnisse - das ist wirklich schade." Früher hat sie ihrem Mann noch Fotos gezeigt, aber mittlerweile hat er daran kein Interesse mehr. "Er hat sich seinem Schicksal ergeben, nimmt die Situation so hin." Maria B. bleibt derweil tapfer, gibt die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann besser wird. Sie ist froh, dass er sie noch erkennt. Auch andere in der Familie wie ihre Tochter und ihren Sohn. "Aber sobald der Besuch wieder weg ist, hat er vergessen, dass überhaupt jemand da war." Doch Ludwig B. ist freundlich, lacht, als ihn der Physiotherapeut begrüßt. "Er macht es auch den Pflegerinnen sehr leicht, er ist lieb und lässt alles über sich ergehen." Maria B. steht jeden Tag um 6 Uhr auf, legt die Kleidung für ihren Mann raus, richtet die Handtücher im Bad. Dann weckt sie um 7.15 Uhr Ludwig B., eine Viertelstunde später kommt die erste Pflegerin. Der 90-Jährige wird im Bett gewaschen und mit dem Rollstuhl ins Badezimmer gefahren.