De Maizière: Das war ein wichtiger Fall

Berlin. Die Spuren der turbulenten Nacht liegen im Papierkorb im Hausflur: rot-weißes Flatterband und mehrere Paar Einmalhandschuhe. Das ist das einzige, was am Donnerstag darauf hinweist, dass in diesem Berliner Altbau in der Nacht ein mutmaßlicher IS-Terrorist festgenommen wurde - gerade einmal drei Wochen nach der Verhaftung des Syrers Dschaber al-Bakr in Leipzig.

Plante auch der in Berlin Festgenommene einen Anschlag?

Die Behörden hatten einen Hinweis auf einen möglicherweise zeitnah bevorstehenden Anschlag. Deshalb griffen sie zu. Was für eine Art Attentat es sein könnte, wird untersucht. Anders als im sächsischen Fall Al-Bakr wurde zunächst kein Sprengstoff gefunden.

Wie wird der Fall in Sicherheitskreisen eingeschätzt?

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: "Das war ein wichtiger Fall." Der Mann sei schon länger vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet worden. In Sicherheitskreisen hieß es, man könne aber wohl nicht von einem zweiten Fall Al-Bakr sprechen.

Gibt es denn irgendeinen Zusammenhang zum Al-Bakr?

Direkt zusammengearbeitet haben die beiden wohl nicht. Berlins Verfassungsschutz-Chef Bernd Palenda sagte: "Es scheint zumindest so zu sein, dass es keine direkte Verbindung zu Al-Bakr gibt." Sicherheitskreise gehen davon aus, dass der in Berlin Festgenommene ein Einzeltäter ist. Der Hinweis auf eine eventuell bevorstehende Umsetzung von Anschlagspläne habe den Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie kam man dem Verdächtigen auf die Spur?

Ein befreundeter Sicherheitsdienst gab bereits Mitte Oktober einen nicht sehr konkreten Hinweis auf den Mann. Daraufhin wurde er überwacht und abgehört. Bis zuletzt sei aus der Kommunikation aber nicht hervorgegangen, mit welchen Mitteln ein Attentat verübt werden sollte. Das soll nun auch durch die Auswertung von Handys und Computern geklärt werden.

Was wissen die Behörden über den Mann?

Laut Polizei behauptet er, 27 Jahre alt, Syrer und seit 2015 in Deutschland zu sein. Sicherheitskreisen zufolge hat sich der Mann, der den Namen Ashraf Al-T. nutzte, als Flüchtling aus Syrien ausgegeben. Er sei in Tunesien geboren und habe in Berlin bei einem ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer gelebt. Die durchsuchte Wohnung liegt im Hinterhaus eines gepflegten Altbaus, in dem viele Familien mit Kindern wohnen. Ob sich Ashraf Al-T. selbst radikalisierte und welche Kontakte zu in Syrien er hatte, ist unklar. IS-Führungspersonal