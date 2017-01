„Das war erst der Anfang“

Washington. Auf dem Weg zur CIA-Zentrale nach Langely bekam Trump einen Eindruck von den historischen Massen an Demonstranten, die seine Ankunft im Weißen Haus mobilisierte. Als er in seiner Panzer-Limousine an den Protestlern vorbeirauschte, war das Gejohle der Menge nicht zu überhören. Wenig erfreut haben dürften ihn auch die ausgestreckten Mittelfinger, die er aus dem Fenster sah. Gewiss kein freundliches Willkommen für den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, vor dessen Haustüre an der 1600 Pennsylvania Avenue nach offiziellen Schätzungen am Samstag mehr als eine halbe Million Menschen vorbeimarschierten.

Reporter einbestellt

Bei den Großkundgebungen von Boston über New York und Chicago bis Los Angeles sollen es rund zwei Millionen gewesen sein. Ein Rekord, der die enttäuschende Teilnahme an den offiziellen Inaugurations-Feiern in Washington bei weitem in den Schatten stellte. Doch statt auf die Sorgen der Amerikaner einzugehen, die ihn nicht gewählt haben, griff Trump bei seinem Besuch in der CIA-Zentrale die Presse an. "Ich habe einen andauernden Krieg mit den Medien", beschwerte sich der Präsident. "Das sind die unehrlichsten Menschen, die auf der Erde herumlaufen". Die Journalisten unterschlügen, dass seine Anhänger die "National Mall" vom Kongress bis zum Washington Monument gefüllt hätten. Eine Aussage, die falsch ist, wie Luftaufnahmen eindeutig belegen. "Das dürften eine Million, eineinhalb Millionen Menschen gewesen sein", behauptete Trump.

Die auf Mengen-Schätzung spezialisierten Experten Marcel Altenburg und Keith Still von der Manchester Metropolitan University haben Aufnahmen und verfügbare Daten analysiert und gehen von etwa 160 000 Trump-Anhängern aus. Das ist ein Drittel der Zahl der nach derselben Methode geschätzten Teilnehmer des "Women's March", des Marschs der Frauen, vom Samstag.

Diese Fakten hielten den neuen Sprecher des Weißen Hauses Sean Spicer nicht davon ab, kurzfristig die Reporter zu seinem ersten Briefing zusammenzutrommeln. Nachdem er eine Stunde auf sich warten ließ, geriet die Premiere zu einem zornigen Monolog, in dem er das Pressekorps beschimpfte. Entgegen allen Gepflogenheiten ließ Spicer keine Fragen zu. "Wir werden die Presse zur Rechenschaft ziehen", warnte er.

Während die Demonstranten mit frechen Parolen und selbstgemalten Plakaten ihrer Sorge über die Agenda des neuen Präsidenten Gehör verschafften, vermittelten weder Trump noch dessen Anhänger das Gefühl, großzügige Sieger zu sein. Die Stimmung auf den Straßen der Hauptstadt war gereizt. Alfredo Dosil (36) und seine Frau Marisol (34) aus New Jersey erfuhren das am eigenen Leib. Während sie dieser Zeitung von ihrer Motivation erzählten, mischte sich ein Trump-Anhänger ein. Statt die Einladung zum Gespräch anzunehmen, beschwerte er sich über die Medien. "Mit ihnen von CNN-Fake-News rede ich gar nicht", erregte sich der Unbekannte, der von einem Halsband, an dem der Journalistenausweis baumelte, schloss, es müsse sich um einen CNN-Reporter handeln.

Reaktion auf Twitter

Kevin Seymour (44) kam, wie viele der Teilnehmer des historischen Protests, nach Washington, um "die Grundrechte und Fundamente der Vereinigten Staaten zu verteidigen". Er sorgt sich um Angriffe auf die Pressefreiheit, die Rechte von Frauen und Minderheiten oder das Infragestellen der Nato. "Er soll wissen, dass wir aufpassen." Ähnlich sah es Lea Smith (43), die von der anderen Seite der Küste, aus Dana-Point in Kalifornien, angereist kam. "Wir werden es nicht erlauben, dass jemand unsere Rechte wegnimmt", gelobte sie und prophezeite: "Das war erst der Anfang".

Trumps erste Reaktion auf die Proteste gab es - wie gewohnt - auf Twitter. Dort schrieb er: "Warum haben diese Leute nicht gewählt?" und erweckte so den Eindruck, als halte er Demonstrationen nach einer Wahl für sinnlos. Etwa eine Stunde später schob er hinterher: "Friedlicher Protest ist ein Markenzeichen unserer Demokratie. Auch wenn ich nicht immer einverstanden bin, akzeptiere ich das Recht der Menschen, ihren Ansichten Ausdruck zu verleihen." (mit dpa)