„Das Unrecht wird nicht siegen“

Stuttgart. Nadia Murad macht einen positiven Eindruck. Die 23-Jährige wirkt nicht verzagt, sondern führt ruhig und konzentriert ihre Gedanken aus. Dass sie selbst als Gefangene des Islamischen Staats (IS) Unvorstellbares durchmachen musste, ist ihr an dem Vormittag im Stuttgarter Landtag nicht anzumerken. Murad, schlank und in schwarzem Kleid, tritt ans Rednerpult. "Im Sommer vor zwei Jahren war ich noch ein Mädchen voller Träume", fängt sie ihren Vortrag an. Doch im August 2014 überfielen IS-Kämpfer Murads Dorf im Norden des Irak. Sie töteten ihre Mutter und ihre sechs Brüder. Die junge Frau wurde an Männer verkauft. Nach mehreren Monaten sexueller Gewalt konnte sie fliehen - und kam über ein Flüchtlingslager nach Deutschland.

Heute lebt Murad wie weitere 1000 Jesidinnen in Baden-Württemberg. Die IS-Opfer wurden in einem Sonderprogramm des Landes aufgenommen. Die Frauen sind anonym an 21 geheimen Orten im Südwesten, um sie bestmöglich vor möglichen Racheakten ihrer Peiniger zu schützen. Murad ist inzwischen UN-Sonderbotschafterin und spricht öffentlich über die Schicksale der Frauen. Zudem wird sie von US-Staranwältin Amal Clooney - der Frau von Schauspieler George Clooney - beraten.

Mehr Entschlossenheit gewünscht

Initiative Baden-Württembergs Das Land Baden-Württemberg hat 2015 und 2016 auf Initiative von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) etwa 1000 Frauen und Kinder, die überwiegend aus dem Nordirak stammen, aufgenommen. Das Land übernimmt die Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und die medizinische Versorgung. Insgesamt wurden im Haushalt für den Zeitraum von drei Jahren 95 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Nach Informationen des Stuttgarter Staatsministeriums haben auch die Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein bislang rund 100 schutzbedürftige Personen aufgenommen. mis

"Die Terroristen haben unsere Familien auseinander gerissen, viele ermordet - vor allem die Männer - und uns Frauen und Kinder behandelt, als wären wir keine Menschen, als hätten wir keinen Wert", blickt sie zurück. "Sie wollten uns vernichten. Sie verübten einen Völkermord." Solange es in den Krisengebieten im Irak keine Lösung für religiöse Minderheiten gebe, würden von dort Menschen nach Europa fliehen. Deswegen wünsche sie Entschlossenheit im Kampf gegen extremistische Gruppierungen.

"Jetzt sollen sich vor allem Muslime und deren Religionsträger und Oberhäupter öffentlich gegen Extremismus, Terrorismus und Gewalt aussprechen", fordert Murad. Diese müssten "alle anderen Religionen, Ethnien und Nationalitäten akzeptieren und respektieren". Terroristen würden weiterhin versuchen, "Angst, Hass und Kriege zwischen den Menschen zu säen".

Murad gibt Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Manchmal habe ich gedacht, dass sie auch mich zerstören", erklärt sie. Doch sie habe überlebt und bedanke sich deswegen bei den Helfern in Deutschland. "Sie alle haben uns gezeigt, dass die Welt uns nicht vergessen hat, dass wir doch noch eine Zukunft haben werden und dass das Unrecht am Ende nicht siegen wird." Laut Murad befinden sich noch immer rund 3400 Frauen in Syrien und im Irak in Gefangenschaft des IS. Nur wenigen würde wie ihr die Flucht gelingen.

Landtagspräsidentin beeindruckt

Landtagspräsidentin Mutherem Aras (Grüne) ist sehr berührt von der Geschichte Murads. "Sie haben Schreckliches erlebt und engste Angehörige verloren. Aber Sie haben sich nicht brechen lassen, sondern als Überlebende die Stimme erhoben, um gegen Gewalt, Menschenhandel und Völkermord zu protestieren", so Aras. Sie freue sich, dass Murad sich nach eigenen Angaben in Baden-Württemberg wohlfühle. "Wenn Sie es wünschen, ist dieses Land gerne ihre neue Heimat", erklärt die Landtagspräsidentin.