Das ungelöste russische Rätsel

Washington. Eigentlich sollte es Donald Trump besser wissen. Während die Öffentlichkeit nur einen abgespeckten Bericht über die russischen Hacker-Angriffe zu sehen bekam, informierten die Spitzen der Geheimdienste den gewählten Präsidenten über Details. Inklusive der Fingerabdrücke, die Kremlchef Wladimir Putin selbst bei der Operation hinterlassen hat. Dass CIA, FBI und NSA ihre "Beweise" nicht publik machten, liegt auf der Hand. Warum sollten sie den Russen ohne Not Einblicke in ihren Instrumentenkasten erlauben? In der Vergangenheit reichte das Wort des Präsidenten und der Aufsichtsgremien im Kongress, die vollen Zugang zu Quellen und Methoden erhielten.

Kein Problem mit Krim-Annexion

Moskau verfolgte in den USA, wie nun auch vor den Wahlen in Frankreich, Deutschland, Österreich und den Niederlanden, ein klares Ziel. Es versucht, wie Thorsten Benner und Mirko Hohmann in einem lesenswerten Beitrag zu "Foreign Affairs" ausführen, das Vertrauen in die liberalen Demokratien des Westens zu untergraben. Während das russische Kalkül hinter der Kombination aus Hackerangriffen, Desinformation mit Fake-News in den sozialen Medien und klassischer Propaganda klar ist, bleibt rätselhaft, warum sich der sonst so kraftmeiernde Trump wie ein Streichelkater vor die Füße des russischen Bären legt.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und ehemalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner John McCain warnt vor den Konsequenzen einer solchen Haltung für die nationale Sicherheit. Demonstrativ besuchte er zur Jahreswende die Ukraine, um an die Aggression auf der Krim-Halbinsel zu erinnern. Der künftige US-Präsident scheint dagegen seinerseits Willens zu sein, die Annexion zu akzeptieren und die Sanktionen gegen Russland zu lockern. Kein Wunder, dass laut abgefangener Kommunikation nach dem Wahlsieg Trumps im Kreml die (Krimsekt-)Korken knallten. Der "Washington Post"-Kolumnist Eugene Robinson vermutet den Schlüssel in Trumps Steuererklärung. Demnach könnte sein Bauimperium am Tropf russischer Kredite hängen, die er nicht gefährden will. Das wäre ein zynisches, aber rationales Argument, das seine Bewunderung für Putin und dessen Milliardärs-Freunde erklärten.

Andere Analysten spekulieren über einen großen Strategie-Schwenk in der US-Außenpolitik, deren künftige Säule ein "Trump-Putin"-Pakt werde. Dieser richte sich gegen die Volksrepublik China und ginge zulasten West-Europas und speziell Deutschlands, dessen Wirtschaft vom Außenhandel lebt.

Ein Indiz dafür ist die Skepsis Trumps gegenüber der Nato, die er schon in den 1990er Jahren in ganzseitigen Zeitungsanzeigen kritisierte. Ein solcher Schwenk käme einem Paradigmenwechsel gleich, der die Stabilität der Nachkriegsordnung in Europa in bedenklicher Weise aufs Spiel setzte. Es bleibt zu hoffen, dass der künftige Verteidigungsminister, James N. Mattis, und andere Konservative Trump die Gefahren einer solchen Politik vor Augen führen.

Gemessen an seinem Umgang mit den Geheimdiensten, die Trump in zwei Wochen unterstehen werden, gibt es leider wenig Anlass, darauf zu setzen, dieser Präsident werde sich irgendwie einhegen lassen. Er schwänzt die Briefings der Sicherheitsbehörden, redet die Erkenntnisse der Dienste herunter und unterminiert Institutionen, die für die nationale Sicherheit essenziell sind. Bestenfalls löst sich das Rätsel hinter Trumps hartnäckiger Ignoranz der russischen Einmischung mit bloßer Eitelkeit auf. Niemand soll denken, er habe die Wahlen nur mit russischer Hilfe gewinnen können. Statt mit feuchten Augen Kremlchef Putin zu preisen, sollte Donald Trump einen nüchternen Blick auf die Realitäten werfen.

