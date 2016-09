Das Ölkartell Opec lässt jetzt seine Muskeln spielen

Die Opec will weniger Öl durch die Pipelines pumpen. Unser Bild zeigt einen Techniker, der eine Pipeline in Algerien überprüft.

Die Opec hat einen Coup gelandet und sich auf eine Begrenzung der Öl-Fördermengen geeinigt. Experten bezweifeln allerdings, dass die Benzin- und Heizölpreise drastisch steigen werden.

Geht es nach der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), könnte Rohöl mittelfristig teurer werden. Das Kartell hat sich nach langem Ringen auf eine Obergrenze bei der Förderung geeinigt. Das Kalkül: Wird weniger gepumpt, sinkt das Angebot und die Preise steigen.

Rohstoffexperten glauben aber nicht so recht daran. Sie verweisen auf die mangelnde Disziplin der 14 Opec-Mitglieder, auf eine weiter schwache Nachfrage angesichts der mauen Weltkonjunktur und auf die anderen großen Akteure am Markt wie Russland und die USA.

Die zerstrittene Opec hatte am späten Mittwochabend überraschend eine Beschränkung des täglichen Produktionsvolumens auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel (je 159 Liter) beschlossen. Die Entscheidung bedeutet eine Absenkung der Produktion um fast 750 000 Barrel täglich im Vergleich zum August, wie Katars Energieminister Mohammed al-Sada nach mehr als sechsstündigen Beratungen in Algier ankündigte.

Die Ölpreise zogen sofort um über sechs Prozent an. Allerdings ging es gestern schon wieder leicht nach unten. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 48,52 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 46,99 Dollar. Nach der Überraschung über die unerwartete Einigung habe sich am Markt wieder Skepsis breitgemacht, berichteten Händler. In der Opec seien beschlossene Fördergrenzen in der Vergangenheit immer wieder missachtet worden, hieß es weiter.

Seit Mitte 2014 liegen die Ölpreise auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Zwischenzeitlich erholten sie sich zwar etwas. Insgesamt machen die geringen Notierungen, von denen Verbraucher bei Benzin oder Heizöl profitieren, etlichen Förderländern und Förderunternehmen aber weiter stark zu schaffen.

Weltweites Überangebot

Rohstoffexperten der US-Investmentbank Goldman Sachs haben berechnet, was eine strikte Umsetzung der Vereinbarung bedeuten würde. Sollte die Fördergrenze in der ersten Hälfte 2017 strikt eingehalten werden, könnte dies die Ölpreise um sieben bis zehn Dollar steigen lassen, schrieben die Analysten.

"Die überraschende Einigung sollte nicht überbewertet werden", betonten dagegen Experten der Privatbank Metzler. Es gebe weiterhin ein weltweites Überangebot an Öl. Dafür sorgten der wichtige Ölförderer Russland und die Fracking-Industrie in den USA. Für eine spürbare Reduzierung des Angebots müssten neben der Opec andere wichtige Akteure eingebunden werden.

Die Opec stellt weltweit mehr als ein Drittel des Rohöls bereit. Ihre Mitgliedstaaten sitzen auf mehr als 70 Prozent aller Ölreserven. Laut einer Analyse des Energiekonzerns BP produzierte das Kartell 2014 knapp 37 Millionen Barrel Öl und verwandte Produkte am Tag.

Weltweit wurden 89 Millionen Barrel produziert. Die Staaten mit den größten Mengen waren demnach die USA und Saudi Arabien mit jeweils knapp zwölf Millionen Barrel, gefolgt von Russland (rund elf Millionen), China und Kanada (jeweils gut vier Millionen).

Der Preis für Heizöl ging gestern vorerst in die Höhe, gegenwärtig sind im bundesweiten Durchschnitt 51 Euro für 100 Liter zu bezahlen (inklusive Mehrwertsteuer). Das war aber schon mal günstiger, als der Heizöl-Preis im Januar und Februar kurz unter 40 Euro gefallen war.

Eigenheimbesitzer und Mieter können sich derzeit nicht beklagen, wenn sie mit Heizöl heizen. Zuletzt waren die Preise 2009 auf einem vergleichbaren Niveau, seitdem meistens viel höher. 2015 war Heizöl ungefähr fünf Euro teurer. Zwischen 2011 und 2014 mussten die Kunden noch mehr als 80 Euro bezahlen, in der Spitze mehr als 96 Euro.

Der aktuelle Preis für Diesel liegt bei 1,08 Euro je Liter, für Superbenzin E10 sind im bundesweiten Durchschnitt ungefähr 1,28 Euro zu bezahlen. Vor einem Jahr lagen die Preise um zwei bis drei Cent höher. Damit sind die Kraftstoffpreise auf Jahressicht relativ stabil. Sie schwanken jedoch nach wie vor sehr stark nach Tageszeiten und sind auch regional verschieden.

Mehr als die Hälfte der Haushalte heizt nicht mit Öl, sondern mit Gas. Die Öl- und Gasmärkte haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend entkoppelt. Während der Preis für Heizöl in den vergangenen beiden Jahren um rund 40 Prozent zurückging, betrug der Rückgang beim Gas nicht einmal zehn Prozent. Die Gasversorger mussten zwar bei der Beschaffung im Großhandel weniger für das Gas bezahlen, die Börsenpreise sanken zwischen Juli 2014 und Juli 2016 um mehr als ein Fünftel. Die Unternehmen hatten aber zum Teil auch höhere Leitungskosten zu verkraften. Für den Herbst haben viele Versorger Preissenkungen angekündigt, im Schnitt nach Angaben des Internet-Portals Verivox um rund sieben Prozent.

Energieausgaben sinken

Die Ausgaben der privaten Haushalte für Energie sind rückläufig. 2012 und 2013 musste ein Durchschnittshaushalt jeweils 257 Euro pro Monat ausgeben; darin sind Strom, Gas oder Öl und Kraftstoffe enthalten. 2014 waren es 245 Euro und 2015, für das noch keine offiziellen Daten vorliegen, war der Trend weiter rückläufig. Ob das Heizen in diesem Winter günstiger wird als im vorigen, hängt jedoch nicht nur von den Preisen ab - sondern auch vom Wetter. Wird der Winter kalt, dann wird es teuer.