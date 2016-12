Das Geschäft mit der Flucht

Giessen. Jeder Flüchtling sollte 3000 Euro zahlen, um von Ungarn nach Deutschland gebracht zu werden. 34 Menschen traten dann im August 2015 die Reise an, alle in einem Sprinter. Darin war es so voll und stickig, dass ein Kind das Bewusstsein verlor. Von diesem Geschehen geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus. Sie wirft zwei Männern aus Hessen vor, bei der Organisation des Transports sowie an weiteren Schleusungen von Flüchtlingen beteiligt gewesen zu sein.

Die beiden müssen sich deswegen seit Montag vor dem Landgericht Gießen verantworten. Mit dem Prozess eröffnen sich nicht weit entfernt von Hessens größter Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge am Gießener Stadtrand Einblicke in das knallharte Geschäft, mit dem es die meisten Asylsuchenden überhaupt erst ins Land schaffen.

"Schlepper oder - je nach Blickwinkel - Fluchthelfer waren und sind unabdingbar, um Fluchtwege zu eröffnen", sagt Karl Kopp, Europareferent bei der Organisation Pro Asyl. "Es ist ein Geschäft. Je mehr Abschottung es gibt, desto höher ist die Profitrate in der Schlepperindustrie."

Schleuserkriminalität Wer Ausländer nach Deutschland einschleust, muss mit Strafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren Haft rechnen. In minderschweren Fällen ist auch eine Geldstrafe möglich. Handelt es sich um eine Bande oder um gewerbsmäßige Schleuser, drohen Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Das Bundeskriminalamt zählte 2015 insgesamt 5226 Tatverdächtige im Bereich der Einschleusungen (2014: 3221). lhe

Keine legalen Wege

Wenn es für Schutzsuchende keine legalen Wege in ihr Zielland gebe, die Grenzen geschlossen seien, dann zwinge das die Menschen in die Hände von Schleppern, erläutert Kopp. "Diese finden immer neue Wege, ihre "Dienstleistungen" zu verkaufen." Ein großer Teil der fast 80 000 Flüchtlinge, die Hessen im vergangenen Jahr aufgenommen hat, dürfte also mit Hilfe von Schleppern ihr Ziel erreicht haben.

Möglicherweise hatten dabei auch die beiden vor dem Gießener Landgericht angeklagten Männer ihre Hände im Spiel: Sie sollen zwischen Mai 2015 und April 2016 Teil eines europaweit agierenden Schleuserrings gewesen sein, der Flüchtlinge über die Balkanroute nach Westeuropa gebracht hat. Zu den Aufgaben der beiden Angeklagten gehörten nach Auffassung der Staatsanwaltschaft unter anderem das Anwerben von Fahrern sowie die Anmietung von Fahrzeugen.

Eine solche Arbeitsteilung ist nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA) durchaus typisch. Die Organisatoren von Schleusungen halten sich demnach überwiegend im Ausland auf, haben aber in der Regel Residenten in den Ausgangs-, Transit- und Zielstaaten.

Die beispiellose Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr führte zu einem Anstieg der Schleuserkriminalität. Nach BKA-Angaben nahm bundesweit die Zahl der Tatverdächtigen im banden- und gewerbsmäßigen Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 59 Prozent zu. Den Großteil der Taten registrierten die Behörden an den deutschen Außengrenzen. Da Hessen diese nicht besitzt - eine Ausnahme bildet quasi der Frankfurter Flughafen -, bewegen sich die Zahlen hierzulande eher im unteren Bereich.

Das Landeskriminalamt erfasste im vergangenen Jahr 211 Fälle von Schleusungskriminalität. Die Zahl ist im Vergleich zu 2014 gesunken - damals wurden 264 Fälle registriert. Das liege an den mittlerweile verstärkten Kontrollen an den Außengrenzen, erläutert ein Sprecher. Hinzu kommen die Fälle am Frankfurter Flughafen: Dort wurden im vergangenen Jahr 592 Schleuser (2014: 483) angezeigt, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtet. Diese seien entweder selbst ermittelt worden - oder es habe Hinweise von geschleusten Menschen gegeben. Deren Zahl lag 2015 bei 720 (2014: 627).

Das Landgericht Gießen will im Fall der beiden angeklagten Männer aus Gedern und Usingen Anfang Januar 2017 das Urteil sprechen - und bis dahin tiefere Einblicke in das Schleuser-Geschäft gewinnen.