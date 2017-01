Das Ende der Hauptschulen

Der Trend zum Gymnasium hält in Hessen an. Zum Schuljahr 2015/2016 wechselten von 52 166 Grundschülern rund 50 Prozent an diese weiterführende Schule.

Zehn Jahre zuvor waren es noch 42,7 Prozent. Das lässt sich aus den Tabellen der Kommunalen Bildungsdatenbank ablesen. Sie wird von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gepflegt.

Nur zwei Prozent der Kinder besuchten 2015/2016 nach der vierten Klasse eine Hauptschule. Rund 13 Prozent starteten an einer Realschule in die fünfte Klasse, gut 20 Prozent in einer Integrierten Jahrgangsstufe und nur rund zwei Prozent an einer Mittelstufenschule.

Allerdings gibt es diese Schulform in Hessen offiziell erst seit dem Schuljahr 2011/2012.

Der Anteil der Haupt- und Realschulen ging in zehn Jahren jeweils um rund zwei Prozentpunkte zurück.

Parallel zum starken Ausbau der Integrierten Gesamtschulen erhöhte sich die Übergangsquote dorthin um rund fünf Prozentpunkte. lhe