„Das Bildungssystem ist sehr altmodisch“

Berlin. Die PISA-Studie sieht Deutschland trotz schwächerer Kompetenzdaten weiter im oberen Drittel der 70 Teilnehmerländer. Das sagte der PISA-Chefkoordinator bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Andreas Schleicher (Bild).

Herr Schleicher, knapp zusammengefasst: Welche Hinweise gibt "PISA 2015" der deutschen Bildungspolitik?

Andreas Schleicher: Ich will die Erfolge der vergangenen Jahre nicht kleinreden, aber das Land muss seinen Reformstau überwinden. Die Aufwärtsdynamik ist zum Erliegen gekommen, die zweite Raketenstufe hat in Deutschland nicht gezündet. Hierzulande wurden die Strukturen für Bildung verbessert, aber in den Schulen sieht es oft noch genauso aus wie 2006.

Was ist passiert? Oder besser: Was ist nicht passiert?

Schleicher: Die Unterstützungssysteme, auch die Position des Lehrers als Einzelkämpfer im Klassenzimmer, die Kreativität im Unterricht - all das blieb unverändert, weil das Bildungssystem weiterhin sehr altmodisch ist. Das Ergebnis: Wo Deutschland sich einbildet, gut zu sein, sind große Lücken. Fach- und Paukwissen verliert an Bedeutung - Google weiß schon alles. Die Welt belohnt uns dafür, was wir mit dem Fachwissen am Ende anstellen.

Was hat Deutschland bei seinen Reformen falsch gemacht?

Schleicher: Es gibt hier eine ständige Bewegung im System, die aber nicht zielgerichtet ist. Und die Beteiligung von Praktikern wie Lehrern und Schulleitern am Design von Reformen ist zu gering. Ein solcher Dialog ist jedoch für die Umsetzung ganz entscheidend. Mit 4,2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt gibt Deutschland auch nicht wirklich viel für Bildung aus - bei den Reparaturausgaben dann wieder eine Menge. Oft wurde in kleinere Klassen investiert statt in bessere Lehrer. Ja, Deutschland ist leider ein Beispiel dafür, wie mehr Geld für Bildung eigentlich eher wenig bringt. Das Gießkannenprinzip war ineffizient.

Wie steht Deutschland bei der Durchlässigkeit seines Bildungssystems nach 15 Jahren PISA da?

Schleicher: Immer noch nicht wirklich gut. Bei der Kluft zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen liegt Deutschland jetzt im OECD-Mittelfeld. Bild: dpa