Des hot's frieher net gewwe. In den 1980ern musste man wenigstens noch die Mindestanforderung "Westernheld & B-Movie-Actor" erfüllen, um Präsident der USA zu werden. Zwanzig Jahre später musste man immerhin noch Bush-Krieger und Bruder eines Ex-Präsidenten sein. 2017 reicht es, Comedian zu sein, um mit "Mr. President" angesprochen zu werden. Ein Donald als "mächtigster Mann der Welt", gewählt von einer Minderheit der Wahlberechtigen im "Land of the Free" - das ist aufregend für Demokratieforscher und Satiriker gleichermaßen. Wer ist Schuld an sowas? Der Populismus, der war's nicht? Es war, wie immer, der Russ', der Hacker-Bösewicht.

Es könnte wirklich alles so lustig und spannend sein - wenn's die achte Staffel von House of Cards wäre, weesch-wie'schMÄN?!

Pfälzisches P.S.: Wer jetzt immer noch denkt, dass wir in Ramstein und anderswo US-Militär brauchen, das über unsere Köpfe hinweg Drohnen und Kriege steuert - viel Spaß mit Donald!

Zweites pfälzisches P.S.: Manche regionale Lokalpatri(di)oten haben vor einiger Zeit mit großem filmischem Brimborium darauf hinweisen müssen, dass Trump Vorfahren in Kallstadt an der Weinstraße hatte. Alles getreu nach dem Motto: Endlisch sin die Pälzer mol widder im Wampenlischt der Weltöffentlischkeit. Ich wage vorauszusagen: Wenn man uns in ein paar Monaten danach fragt, dann heißt's: "Kallstadt? Kenn isch net? Kallstadt? Was soll'n des soi?"