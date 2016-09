Berlin (dpa) - Die Komikerin Carolin Kebekus (36) hat mit ihrem Humor böse Kritik geerntet - vor allem von Veganern und Schlageranhängern. «Die Fans von Helene Fischer waren wirklich am schlimmsten», sagte Kebekus in einem Gespräch der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

«An deren Posts und Wortwahl habe ich gemerkt, dass diese Menschen kein gutes Elternhaus hatten.» Kebekus hatte im vergangenen Jahr aus Helene Fischers Hit «Atemlos durch die Nacht» ein «Atemnot in der Nacht» gemacht und sich den Zorn einiger Fischer-Freunde zugezogen. In letzter Zeit habe sie aber vor allem von Veganern böse Briefe bekommen, so Kebekus. In ihrem Bühnenprogramm fiel unter anderem der Satz «Man kann ruhig Veganer sein - sei Veganer, aber halt den Mund!»