Bundesmittel wieder nicht abgerufen

Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg kann in diesem Jahr 25 Millionen Euro an Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau nicht abrufen. Dies wurde aus Regierungskreisen dieser Zeitung bestätigt. Insgesamt soll der Bund 2016 dem Südwesten rund 789 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben, heißt es. Das Geld kann dann für Autobahnen oder Bundesstraßen - also für Fahrbahnen, Tunnel oder Brücken - verplant werden. Das Haus von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wollte keinen Kommentar zu der Höhe der nicht abgerufenen Mittel abgeben. "Wir können die Zahl nicht bestätigen", sagte sein Sprecher. Hermann will heute die Öffentlichkeit darüber informieren. Der Sprecher erklärte, er könne lediglich sagen, dass das Land zu Beginn des Jahres 2016 "im sogenannten Verfügungsrahmen" rund 118 Millionen Euro mehr vom Bund bekommen habe als 2015. Dies sei eine Steigerung um 17 Prozent. Zudem sei eine abschließende Bewertung noch nicht möglich, da in den zweieinhalb Wochen des ablaufenden Jahres ja noch gebaut werden könne.

2013 schon einmal passiert

Schon in der grün-roten Vorgängerregierung geriet Hermann unter enormen Druck, weil er 2013 schon einmal zugeben musste, Bundesmittel nicht abgerufen zu haben. Damals musste das Verkehrsministerium eingestehen, dass rund sechs Millionen Euro der Bundeszuschüsse nicht verbaut werden konnten. Die CDU, die inzwischen mit den Grünen in Stuttgart koaliert, verspottete Hermann seit diesem Vorgang als Straßenbauverhinderungsminister - und zog damit auch in den Landtagswahlkampf. Schon mit dem Eintritt in die grün-schwarze Koalition im Frühjahr dieses Jahres erklärten die Christdemokraten, ein solcher Vorgang dürfe sich nicht wiederholen.

Felix Schreiner, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, ist deswegen auch beunruhigt über die aktuelle Zahl. "Wir haben immer darauf Wert gelegt, dass im Verkehrsministerium für den wichtigen Bereich Straßenbau die notwendigen Finanzmittel hinterlegt sind", sagte Schreiner auf Anfrage dieser Zeitung. Das Verkehrsministerium solle jetzt überprüfen, ob durch Umschichtungen in seinem Etat weitere Mittel freigestellt werden könnten. "Dazu kommt: Die Straßenbauverwaltung arbeitet am Limit. Daher ist es jetzt zusätzlich von besonderer Bedeutung, dass neue Stellen in der Verwaltung finanziell so ausgestattet sind, dass sie tatsächlich mit erfahrenen Kräften besetzt werden können", so Schreiner.

Die Opposition im Landtag übte heftige Kritik an Hermann wegen der vermeintlich nicht beanspruchten Mittel des Bundes. "Wenn das der Fall wäre, wäre es skandalös", sagte Martin Rivor, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Hermann sei schon damals in der grün-roten Landesregierung nach den Vorfällen 2013 "die gelbe Karte gezeigt worden". Der erneute Vorgang sei "unverzeihlich", so Rivoir weiter.

Die Grünen-Landtagsfraktion verteidigte Hermann. "Unsere Straßenbauverwaltung stellt seit mehreren Jahren immer wieder neue Rekorde auf. Auch in diesem Jahr werden unsere Ingenieurinnen und Ingenieure erneut so viel Geld umsetzen wie nie zuvor für den Erhalt und Ausbau unserer Infrastruktur", sagte deren straßenbaupolitischer Sprecher Hermino Katzenstein.