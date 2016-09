„Blamage für das Land“

Stuttgart. In einem Ländervergleich mehrerer Umweltverwaltungen belegt Baden-Württemberg den letzten Platz. Dies ist das Ergebnis eines Gutachtens, das Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) in Auftrag gegeben hat. "Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht", betont der Grünen-Politiker. Der Umweltschutzverband BUND wertet das Ergebnis als "Blamage für Baden-Württemberg". Referent Klaus-Peter Gussfeld: "Dass Baden-Württemberg so deutlich die rote Laterne trägt, hat mich schockiert."

Die Gutachter Jörg Bogumil (Bochum), Falk Ebinger (Wien) und Stephan Grohs (Speyer) haben die Personalausstattung der Umweltverwaltungen der vier Flächenländer Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verglichen. "Umgerechnet auf die Einwohnerzahl und gemessen an der Zahl der Betriebe liegt Baden-Württemberg auf dem letzten Platz", heißt es in der Studie.

Die Experten rechnen vor, dass auf 1000 Betriebsstätten im Südwesten 13,6 Personen in der Umweltverwaltung kommen. Bayern ist mit 18,4 Mitarbeitern am besten ausgestattet. Auch beim Vergleich nach der Wirtschaftsstärke bleibt Baden-Württemberg auf dem letzten Platz: Auf jede Milliarde Bruttoinlandsprodukt kommen rechnerisch 8,7 Verwaltungsleute. In Bayern sind es 12,9. Nur gemessen an der Einwohnerzahl schneidet Nordrhein-Westfalen mit 349,5 Mitarbeitern je eine Million Bürger etwas schlechter ab als Baden-Württemberg mit 354,6. Auch da ist Bayern mit 528,6 Umweltexperten weit enteilt.

Umweltverwaltung Zur Umweltverwaltung zählen die Experten neben dem klassischen Naturschutz auch Luftreinhaltung, Abfallrecht, Bodenschutz, Altlasten sowie Arbeitsschutz, Wasserwirtschaft und Strahlenschutz. 2015 arbeiteten für das Land 2190 Mitarbeiter in diesen Bereichen. Weitere 1635 Mitarbeiter waren auf kommunaler Ebene beschäftigt. 2005 hatte Baden-Württemberg die eigenständige Umweltverwaltung weitgehend aufgelöst und den Stadt- und Landkreisen übertragen. pre

Mangelnde Kontrollen

"Auf jeden Fall braucht es mehr Stellen", sagt Ingrid Eberhardt-Schad, die stellvertretende Geschäftsführerin des Naturschutzbundes Nabu. Sie ist von den Ergebnissen der Untersuchung "einigermaßen geschockt". Vor allem überrascht Eberhardt-Schad die gute Ausstattung der Umweltverwaltung im Nachbarland: "Bayern ist richtig gut aufgestellt." Der Personalmangel in den Landratsämtern und Regierungspräsidien wirke sich hierzulande bereits konkret aus: Viele ökologische Ausgleichsmaßnahmen für den Bau von Straßen oder Gewerbegebieten würden nicht umgesetzt. Trotzdem werde nicht kontrolliert.

Auch BUND-Mann Gussfeld fordert mehr Geld: "Wir brauchen mehr Mittel zur Aufstockung der Umweltverwaltung." Allein im Naturschutz sei eine Anhebung von 60 auf 90 Millionen Euro notwendig. Einen "großen Bedarf" sieht er im Immissionsschutz, um die Anforderungen der Luftreinhaltung zu erfüllen, und bei der Genehmigung von Industrieanlagen. Mangelbereich sei auch der Hochwasserschutz.

Untersteller bremst bei den Forderungen nach schneller Personalaufstockung. Der Grünen-Minister will gemeinsam mit den betroffenen Verwaltungen ein Reformkonzept ausarbeiten: "Ich bin überzeugt, dass wir die Umweltverwaltung mehr und besser als Dienstleister für Bürger und Unternehmen aufstellen müssen." Die Anforderungen würden größer. Dagegen verfüge die Landesverwaltung im Umweltbereich heute über 17 Prozent weniger Personal als vor der großen Verwaltungsreform 2005.

Die Gutachter kommen für 2015 auf 2190 Mitarbeiter des Landes im Umweltbereich. Weitere 1635 Mitarbeiter sind auf der kommunalen Ebene beschäftigt. Die Experten verweisen darauf, dass die Stadt- und Landkreise 15 Prozent der Mitarbeiter in der Gewerbeaufsicht eingespart haben. Berücksichtige man neue Aufgaben wie den Nationalpark Schwarzwald und das Hochwassermanagement, liege der Personalrückgang in der klassischen Umweltverwaltung bei 25 Prozent.

Als einen Grund für die Überlastung nennt die Studie die besonders von den Grünen befürwortete Bürgerbeteiligung. Die sei "enorm aufwendig und belastend", klagt ein Mitarbeiter. Entgegen der von der Politik erwarteten besseren Lösungen führe Bürgerbeteiligung "in aller Regel nicht zu guten Kompromissen". Eher würden Lobbyisten ihre Belange durchsetzen.