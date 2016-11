Bewerbung mit politischer Hilfe

Ein Bieter für den Regionalflughafen Hahn, Jonathan Pang, erhält Unterstützung von drei Kommunen. © dpa

Rüsselsheim. Einer der drei verbliebenen Bieter für den Kauf des Flughafens Hahn im Hunsrück tritt mit politischer Rückendeckung aus der Nachbarschaft des ungleich größeren Frankfurter Flughafens an: Der Rüsselsheimer Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) unterstützt die Bewerbung des chinesischen Investors Jonathan Pang. Kein Wunder: Mit Pang zusammen tritt die in der Opelstadt ansässige Spedition Cargo Movers mit einem Jahresumsatz von 24 Millionen Euro als Bieter für den Regionalflughafen an.

OB Burghardt macht aus seiner Sympathie für die Bewerbung kein Hehl: "Wir freuen uns, wenn sie den Zuschlag bekommen", sagte er gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine gewisse Unterstützung bei den politischen Kontakten von Pang und Cargo-Movers-Inhaber Thomas Heiler habe es gegeben, räumt Burghardt ein. Er lobt zugleich die in seinen Augen zukunftsträchtigen Ideen der beiden Kaufinteressenten für die Zukunft des defizitären Regionalflughafens in Rheinland-Pfalz. Pang, der bereits vor neun Jahren den ehemaligen Militärflughafen in Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) erworben hat, setzt dabei vor allem auf den Ausbau von Frachtflügen.

Kein Nachtflugverbot

Flughafen Hahn Für den Verkauf des defizitären Regionalflughafens Hahn verhandelt die rheinland-pfälzische Landesregierung in der zweiten Runde jetzt noch mit drei Bietern. Deren Namen hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) nicht genannt. Jonathan Pang und sein Partner Thomas Heiler haben sich aber selbst als verbliebenen Bieter geoutet. Nach Heilers Angaben bieten sie einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag für den Kauf des Hahns und planen Investitionen von 30 Millionen. Die anderen zwei Bieter sind nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass auch die Firma ADC des ehemaligen Mainzer Staatssekretärs mit dem chinesischen Flugunternehmen HNA als Partner noch mit im Rennen ist. kn

Und dafür sieht der Rüsselsheimer Oberbürgermeister gute Voraussetzungen am Hahn. Schließlich gibt es dort im Gegensatz zu Frankfurt kein Nachtflugverbot. An dem in Frankfurt will Burghardt, der dort stellvertretender Vorsitzender der Fluglärmkommission ist, natürlich nicht rütteln, ist Rüsselsheim doch selbst vom Fluglärm geplagt. Doch dass ein Nachtflugbetrieb geschäftliche Vorteile hat, weiß er nach eigenen Angaben von den entsprechenden Erfahrungen in Köln/Bonn und Leipzig. "Wir unterstützen sie und wollen, dass es klappt", sagt Burghardt.

Auch den chinesischen Investor, der erst kürzlich in Rüsselsheim war, kennt der Rathauschef persönlich. Das ist kein Zufall, denn mit seinen beiden Nachbarkommunen Raunheim und Kelsterbach, die dem Frankfurter Flughafen noch ein Stück näher liegen als die Opelstadt, ist er im Bündnis "Drei gewinnt" regelmäßig in Kontakt mit chinesischen Firmen und war auch schon drei Mal in China. Der Städteverbund bemüht sich laut Burghardt intensiv um Geschäfte mit mittelständischen Unternehmen aus China. An die 25 davon habe man schon ins Rhein-Main-Gebiet geholt.

"Und die Gewerbesteuer teilen wir unabhängig vom tatsächlichen Standort immer durch drei", fügt er hinzu, so dass jeweils Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach gleichermaßen profitieren. Dass es der Christdemokrat dabei mit zwei SPD-Bürgermeistern zu tun hat, sieht Burghardt nur als Vorteil an, weil es das Gewicht von "Drei gewinnt" über Parteigrenzen hinweg stärkt. In Raunheim ist nach seinen Worten bereits ein deutsch-chinesisches Zentrum eingerichtet, in dem kurzfristig auch Büroraum zur Verfügung gestellt werden kann. Und im Rüsselsheimer Rathaus ist mit Anja Warnecke-Bi eine ausgesprochene China-Expertin für das Städtenetzwerk Fernost tätig.

Dass Pang in Parchim bislang mit seinen Plänen für die Umwandlung des alten norddeutschen Militärflughafens in ein internationales Drehkreuz kaum vorangekommen ist, bringt den Rüsselsheimer OB nicht von seiner Empfehlung für den Chinesen ab. "Da ist der Hahn doch ein ganz anderes Kaliber", betont Burghardt nicht nur mit Blick auf die Möglichkeiten beim Frachtbetrieb. Cargo-Movers-Chef Heiler sagte gestern der dpa: "Wir haben mit einem großen Busunternehmer in der Region über komplette Tourismuspakete gesprochen." Und Pang machte im Gespräch mit der "Rhein-Zeitung" langsame Verfahren, Genehmigungen und Förderwege in Mecklenburg-Vorpommern für die mangelnden Fortschritte dort verantwortlich.