Beruflich zwischen allen Stühlen

Wiesbaden. Fachlich ist Regine Barths Aufgabe anspruchsvoll - und auch menschlich ist es nicht immer einfach, wie die 48-Jährige (Bild) erzählt. Seit rund zwei Jahren ist sie Fluglärmschutzbeauftragte der schwarz-grünen Landesregierung. Als solche bekommt sie neben Unterstützung auch Mails und Briefe voller Ärger und Frust, in denen ihr auch persönliches Versagen vorgeworfen wird, weil es noch immer nicht leiser geworden sei am Himmel über dem Rhein-Main-Gebiet. "Die Erwartungshaltung bei den Betroffenen ist immens", sagt die Juristin in ihrem Büro im Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Viele Menschen seien genervt und machten sich Sorgen, welche Auswirkungen der Lärm auf ihre Gesundheit habe. Das sei auch nachvollziehbar.

Zugleich müsse sie miteinbeziehen, dass die schwarz-grüne Koalition den Flughafen als wichtigen Standortfaktor in seiner Entwicklung weiter unterstütze. Zudem sei sie an das gebunden, was die Vorgängerregierungen entschieden hätten, fügt die Leiterin der Stabstelle im vom Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir geführten Ministerium hinzu.

Obergrenze für Frankfurt

Lärmschutz – Verkehr muss leiser werden Luftverkehr: Besonders von Lärm betroffen sind die Anwohner um den Frankfurter Flughafen. Vorrangiges Ziel der Landesregierung ist es, die Belastungen für Mensch und Umwelt weitestmöglich zu verringern. Straßen: Durch Geschwindigkeitsbegrenzung zu bestimmten Uhrzeiten, bauliche Schallisolierung und leisere Fahrzeuge kann auch hier entscheidend entgegengewirkt werden. Schienen: Schienenverkehr ist eine nachhaltige Alternative zum motorisierten Straßenverkehr. Das darf aber nicht zulasten der Anwohner an Schienenstrecken gehen. red

Über eines ihrer größten Projekte wird zur Zeit verhandelt: eine Lärmobergrenze für den Frankfurter Flughafen. Ein Jahr dauerten die Vorarbeiten für das Konzept, das das Ministerium im September vorgestellt hat. Die Kritik daran ließ dagegen nicht lange auf sich warten: Nicht akzeptabel, erklärte Flughafenbetreiber Fraport, der eine Benachteiligung im internationalen Wettbewerb befürchtet. Unzureichend finden dagegen die Bürgerinitiativen den Vorschlag. Es sei nur eine Begrenzung auf hohem Niveau vorgesehen, nicht eine Verringerung des Fluglärms. Zwischen diesen Positionen suche sie "die goldene Mitte", sagt Barth. Schwierig sei dies und inhaltlich reizvoll, findet die Juristin, die sich seit 16 Jahren mit dem Lärmschutz rund um den größten deutschen Flughafen beschäftigt.

Zu dem Thema sei sie gekommen wie "die Jungfrau zum Kind", berichtet die aus Reutlingen in Baden-Württemberg stammende Juristin, die privat versucht, möglichst wenig zu fliegen. Ihr sei schon während des Studiums klar gewesen, dass sie im Umweltbereich arbeiten wolle. Im Jahr 2000 fing sie als Mitarbeiterin im Öko-Institut in Darmstadt an, das die Mediation zum Flughafenausbau und die nachfolgenden Dialogforen wissenschaftlich begleitete. Aus dieser Zeit wisse sie: "Die Lärmobergrenze war bisher eine Geschichte der gebrochenen Versprechen." Als 2014 die Stabstelle im Ministerium eingerichtet wurde, sei der Reiz groß gewesen, "die Rolle zu wechseln hin zu dem Ort, wo unter anderem dieses zentrale Thema verantwortet wird", sagt Barth. Denn nun sei der lang vermisste politische Wille da, die Zusage aus dem Jahr 2000 umzusetzen und den Lärm zu begrenzen.

Fachlich sei dies eine riesige Herausforderung. Es gebe kein Modell, auch nicht international, an dem sie sich orientieren könne. Kraft schöpfe sie unter anderem aus dem Ausgang des Streits um das Nachtflugverbot, das nun seit fünf Jahren in Kraft ist. "Die Hürde schien damals unendlich", erinnert sie sich an ihre Zeit am Öko-Institut. Die Lärmobergrenze sei machbar.