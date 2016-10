„Bei diesen   Clowns   verstehen   wir keinen   Spaß“

Mannheim. "Doch mit den Clowns kamen die Tränen" heißt ein Bestseller von Johannes Mario Simmel. Derzeit hat der Titel bedrückende Aktualität. Jeden Tag werden neue Vorfälle mit Grusel-Clowns und anderen Verkleideten bekannt. So gestern aus Leimen, wo ein Unbekannter mit Eishockey-Maske zwei Elfjährige beim Fußballspielen erschreckte. Als die verängstigten Jungen ins Haus flüchteten, kratzte er laut Polizei sogar noch mit der Klinge an der Türscheibe. Und in Berlin wurde ein 16-Jähriger mit Clownmaske von einem 14-Jährigen niedergestochen. Beide sollen sich allerdings gekannt haben.

Politiker zeigen sich alarmiert. "Bei diesen angeblichen Clowns verstehen wir überhaupt keinen Spaß. Es ist perfide, eine so nette, freundliche, lustige Figur wie den Clown auf diese Art zu missbrauchen", sagt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) dieser Zeitung. "Wer andere Menschen verfolgt, nötigt oder angreift, macht sich strafbar. Und dagegen geht die Polizei konsequent vor."

Auch Strobls Innenminister-Kollegen aus Hessen und Rheinland-Pfalz, Peter Beuth (CDU) und Roger Lewentz (SPD), betonen auf Anfrage, in ihren Ländern werde die Polizei derartige Übergriffe nicht tolerieren. "Wer mit Horror-Masken verkleidet seine Mitmenschen mit gefährlichen Gegenständen bedroht, gefährdet nicht nur die Gesundheit seines Gegenübers, sondern erfüllt Straftatbestände von Bedrohung bis hin zur fahrlässigen Körperverletzung", warnt Beuth. Dies könne erhebliche Folgen für die Täter haben. Das Landeskriminalamt in Stuttgart verweist darauf, dass schon bloßes Erschrecken strafbar sein könne, wenn sich der Betroffene verletze oder im Straßenverkehr in gefährliche Situationen gerate.

Obwohl weniger Menschen über das Mittelmeer fliehen, kommen dabei mehr denn je ums Leben. Seit Anfang des Jahres starben dabei nach UN-Angaben bereits mindestens 3740 Flüchtlinge. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Ertrunkenen bis Ende 2016 den Rekord des Vorjahres deutlich übersteige, sagte ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) gestern in Genf. 2015 seien 3771 Todesfälle registriert worden. dpa

Sorge vor Halloween

Den Appell der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg, Grusel-Clowns Widerstand zu leisten und etwa "Hau ab!" zu rufen, sieht man im Polizeipräsidium Mannheim indes skeptisch. "Je nachdem, an wen man da gerät, kann der sich auch leicht provoziert fühlen", sagt Sprecher Heiko Kranz. "Wir empfehlen eher, ganz ruhig zu bleiben." Wer bedrohliche Vorfälle erlebe, solle umgehend die 110 wählen. Überdies appelliert die Polizei an Nutzer sozialer Medien, keine Falschmeldungen zu verbreiten und nicht zur Verunsicherung beizutragen.

Befürchtet wird, dass die Vorfälle noch weiter zunehmen - zumal am Montag Halloween ist. Anlass für besondere Sicherheitsvorkehrungen sieht das Polizeipräsidium Mannheim jedoch nicht. "An Halloween zeigen wir ohnehin immer verstärkt Präsenz", so Kranz. Da an diesem Tag viele Menschen verkleidet seien, fielen Clowns dann vielleicht auch nicht mehr so auf.

Aber was ist mit den Kindern? "Nach Einbruch der Dunkelheit hat ein Zwölfjähriger überhaupt nichts mehr draußen verloren", sagt der Bonner Kinder- und Jugendpsychologe Michael Winterhoff auf Anfrage. "Wenn Eltern ihren Kindern ermöglichen wollen, an Halloween abends um die Häuser zu ziehen, dann müssen sie eben mitgehen." Ab einem Alter von 14 sollte ein Teenager dann selbst wissen, "in welche dunklen Ecken er sich besser nicht begibt". Das müssten Mutter und Vater ihm bereits vermittelt haben.

Und wie sollen Eltern reagieren, wenn ihr Kind verstörende Nachrichten über Whatsapp oder Facebook bekommt? "Würde mein Kind mich auf Grusel-Clowns ansprechen, wäre meine Reaktion vor allem Empörung", so Winterhoff. "Ich würde klar sagen, dass es eine Frechheit ist, wenn ein paar Idioten da mit den Ängsten anderer Menschen spielen." Den Nachwuchs immer beruhigen zu wollen, sei der völlig falsche Ansatz. "Wichtig ist, Kinder über Gefahren zu informieren und ihnen ein Wertesystem zu vermitteln, damit sie selbst die richtigen Entscheidungen treffen."