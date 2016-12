„Begriffe verunsichern die Verbraucher“

Sie sehen aus wie Schnitzel, heißen auch so - sind aber aus Soja. © dpa

Berlin. Als Vegetarier muss man auf nichts verzichten. Weder auf Currywurst noch auf Geschnetzeltes oder Speckwürfel, nicht mal auf eine Blutwurst. Gut, all das ist vielleicht nicht aus Rind, Schwein oder Geflügel gemacht. Sondern aus Soja, Seitan oder Gemüse. Was Aussehen und Konsistenz angeht, kommen die Veggie-Produkte recht nahe ans Original ran. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Auch über die Bezeichnungen.

"Diese Begriffe sind komplett irreführend und verunsichern die Verbraucher", antwortet Ernährungsminister Christian Schmidt auf die Frage der "Bild"-Zeitung, warum ein "vegetarisches Schnitzel" oder eine "vegane Currywurst" heißen dürfen, wie sie eben heißen. Der CSU-Politiker belässt es nicht dabei: "Ich setze mich dafür ein, dass sie im Sinne einer klaren Verbraucherkennzeichnung verboten werden."

Definition von Wurst

Wenn der Weihnachtbraten-satte Deutsche Fragen zur Bedeutung von Wörtern hat, hilft der Duden weiter. Da heißt es zur "Wurst": "Nahrungsmittel aus zerkleinertem Fleisch". Punkt für Schmidt. Aber auch: "etwas, was wie eine Wurst aussieht, die Form einer länglichen Rolle". Man könnte durchaus argumentieren, dass auch die vegane Currywurst einer wurstförmigen Rolle gleicht. Oder sich darüber Gedanken machen, dass der Fleischanteil in manch günstiger Bulette geringer ist, als ein Kunde vermuten könnte.

An dem Thema arbeitet in Schmidts Landwirtschaftsministerium eine Arbeitsgruppe. Da geht es, wie ein Sprecher erklärt, um "Klarheit und Wahrheit", schließlich heiße Butter aus Pflanzenöl auch Margarine. "Das ist ein ernsthaftes Ansinnen", betont er, als Journalisten ihn nach Fleischtomaten und österreichischen Palatschinken fragen - das sind Eierkuchen. Das Ganze laufe auf eine Selbstverpflichtung hinaus. Der Minister habe sich aber auch an die EU-Kommission gewandt, Milch und Käse seien auf EU-Ebene ja schon geschützt. Schmidt selbst sagt im Interview, er sei sich sicher, dass die Hersteller sich eigene Namen überlegen würden.

Das allerdings hält Till Strecker vom Vegetarierbund Deutschland (Vebu) für problematisch. Denn wenn eine Bezeichnung wie "Schnitzel" ersetzt werden müsse, gingen damit viele Informationen jenseits des Fleischgehalts verloren: Etwa zu Form oder zur Zubereitungsweise. Erkenntnisse darüber, dass Kunden über Fehlkäufe klagen, weil sie statt Hähnchengeschnetzeltem Soja in den Einkaufswagen gelegt haben, gebe es nicht, sagt Strecker. Auch das Ministerium nennt keine Zahlen.

Lukrative Branche

Schmidt bringt gestern noch ein zweites Reizthema auf und plädiert - auch ohne Zahlen - dagegen, dass Kitas und Schulen mit Rücksicht auf muslimische Kinder Schweinefleisch vom Speiseplan nehmen. "Völlig inakzeptabel" sei das.

Zurück zur Tofuwurst. Schon im 19. Jahrhundert hätten Reformhäuser auch vegetarische Würstchen im Angebot gehabt, sagt Strecker. Inzwischen ist daraus eine lukrative Branche geworden. Mit Fleisch- und Wurstersatz hätte der Lebensmittel-Einzelhandel 2015 mehr als 150 Millionen Euro Umsatz gemacht.

Man kann sich fragen, warum Vegetarier partout eine Wurst auf den Grill legen oder ein Schnitzel essen wollen. Das habe oft mit Gewohnheit zu tun, so Strecker. "Man möchte mit seiner Familie zusammensitzen und hat Kartoffeln und Gemüse auf dem Teller und ein Stück dazu" - nur eben kein Stück Fleisch.