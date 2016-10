Beginn der Schlacht um Mossul

Alle Bilder anzeigen Die irakische Armee hat sich mit der internationalen Allianz über Monate auf die Rückeroberung der Stadt Mossul vorbereitet. © dpa

Beirut/Mossul. Über der nordirakischen Millionenstadt Mossul steigen riesige schwarze Rauchwolken auf. Die seit vielen Monaten geplante und immer wieder aufgeschobene Entscheidungsschlacht gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak hat begonnen. Um Luftangriffe der von den USA geführten internationalen Allianz auf ihre wichtigste Hochburg im Zweistromland zu verhindern, verbrennen die IS-Kämpfer Öl und Autoreifen. Seit langem schon haben sie intensiv die Verteidigung der zweitgrößten irakischen Stadt vorbereitet, auf die seit gestern Kolonnen von Militärfahrzeugen zusteuern.

Die vergangenen zwei Wochen hatte die US-Koalition die Region um Mossul heftig bombardiert, nun rücken etwa 30 000 Angehörige der irakischen Armee und Polizei von Süden her auf die Stadt vor, während die kurdischen Peschmerga-Einheiten begannen, bis an die östlichen und nördlichen Stadtränder vorzustoßen. Sieben Dörfer haben sie dabei binnen weniger Stunden vom IS befreit, während Angehörige der US-Sondereinheiten nahe der Front irakische Soldaten beraten.

Bevölkerung in Panik

Die irakische Stadt Mossul Die nordirakische Wirtschaftsmetropole Mossul liegt rund 400 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bagdad am Ufer des Tigris. Neben großen Erdölraffinerien ist dort auch die Textilverarbeitung von wirtschaftlicher Bedeutung. Schon in seiner frühen Geschichte war das bedeutende Zentrum auf der Handelsroute zwischen Indien, Persien und dem Mittelmeer bekannt für Lederprodukte und feine Baumwollstoffe - der Stoff Musselin ist nach Mossul benannt. Mossul ist ein Zentrum sunnitischer Araber. Der Ort war aber immer Heimat anderer Ethnien und Konfessionen wie Christen, Kurden, Turkmenen oder Jesiden. In der Hauptstadt der Provinz Ninawa sollen noch etwa 1,5 Millionen Menschen leben. Im Juni 2014 brachte der IS die Metropole unter seine Kontrolle und errichtete ein Terrorregime. Rund 30 000 Soldaten sollen vor 800 anrückenden militanten Islamisten geflohen sein. In der Großen Moschee von Mossul rief der Anführer der IS-Miliz, Abu Bakr al-Bagdadi, Muslime weltweit auf, in die Region zu kommen und ihn beim Dschihad zu unterstützen. dpa [mehr...]

Sobald die Stadt umzingelt ist, wird die internationale Koalition den Luftkrieg beginnen. Auf Hunderttausenden von Flugblättern riefen die USA die in Mossul eingeschlossene Bevölkerung von weit mehr als einer Million Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben und diese mit weißen Flaggen zu markieren. Nach Berichten aus der Region hat die Bewohner Panik erfasst, sie errichten notdürftige Luftschutzbunker und legen Nahrungsmittelvorräte an. Flucht ist für sie schon lange keine Option mehr, denn der IS hält die Menschen, darunter mehr als 500 000 Kinder, als Geiseln. Die Terrororganisation verhindert das Verlassen der Stadt durch Straßenblockaden, Verminung der Mossul umgebenden Felder, sprengt Häuser von Familien, denen die Flucht gelang, als Abschreckung für andere in die Luft, verbot Mobiltelefone und steigerte insgesamt seine Brutalitäten auch gegen Rebellen in den eigenen Reihen. Einige von ihnen, die jüngst mit der irakischen Armee kooperieren wollten, wurden ertränkt und in Massengräber geworfen. In der ganzen Stadt legten die Dschihadisten Sprengfallen und errichteten ein Netz von Tunneln, um sich gegen den erwarteten Luftkrieg zu schützen. Zugleich heuerten sie Kinder als Spione an. Nach Schätzungen dürften sich bis zu 8000 IS-Kämpfer derzeit in Mossul verschanzt haben.

Mossul besitzt für den IS enorme strategische, aber auch symbolische Bedeutung. Als der IS nach der fast kampflosen Flucht der irakischen Streitkräfte die Stadt 2014 erobert hatte, begann sein rasanter Siegeszug, in dem er etwa ein Drittel des irakischen Territoriums unter seine Kontrolle zwang. In Mossul verkündete IS-Chef al-Baghdadi sein "Kalifat", ein sich über Teile des Iraks und Syriens erstreckenden islamischen "Staat", der sich immer weiter in der Region ausdehnen sollte. Mossul ist nicht nur fünfmal größer als jede andere vom IS kontrollierte Stadt. Sie ist die letzte große Bastion der Terrormiliz im Irak. Der IS müsste sich dann mit dem ebenfalls stetig schrumpfenden Territorium in Syrien begnügen.

Die Befreiung der von einer arabisch-sunnitischen Mehrheit bewohnten Stadt, in der auch starke Minderheiten von Christen, schiitischen Turkmenen und Kurden leben, würde die irakischen Regierungstruppen von dem demütigenden Image der Feigheit befreien, das ihnen seit 2014 jede Glaubwürdigkeit genommen hatte.

Doch die Zusammensetzung dieser höchst heterogenen Koalition diverser, oft rivalisierender Einheiten - von den USA mit 1,6 Milliarden Dollar (etwa 1,46 Milliarden Euro) seit 2014 aufgerüstete Regierungstruppen, kampferprobte schiitische Milizen, arabisch-sunnitische Stammesangehörige, von der Türkei ausgebildete sunnitische Milizen und Kurden - lässt viele Fragen offen. So konnten sich die diversen Kräfte doch auf kein gemeinsames Kommando einigen. Unterdessen bereitet sich die UNO im nordirakischen Kurdistan auf die vielleicht größte humanitäre Katastrophe der jüngsten Zeit vor: die mögliche Flucht von bis zu einer Million Menschen.