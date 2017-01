Außenseiter hofft auf Nordwind

Mannheim. "Vom Norden aus liegt der Rest der Republik ganz schön abseits", heißt es im neuen Buch des Grünen-Politikers Robert Habeck. Diesmal hat es ihn nach Mannheim verschlagen. Dort liest er am Donnerstag Abend aus "Wer wagt, beginnt". Der Titel passt zu seinem Hauptberuf. Der Minister gilt in Schleswig-Holstein als beliebtester Landespolitiker. Aber offensichtlich ist es ihm dort zu eng geworden. Der Mann will jetzt in Berlin Karriere machen und riskiert dafür seinen Job in Kiel. Bei der Landtagswahl im Mai steht er nicht auf der Liste.

Ein Mann ohne Angst

Schon vor zweieinhalb Jahren hat er angekündigt, dass er Spitzenkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl werden wolle, falls es zu einer Urwahl kommen würde. Diese forsche Gangart hat der Parteiführung in Berlin überhaupt nicht gefallen. "Es war ihr wahrscheinlich lästig, sich auf diesen Wettbewerb einzulassen", sagt Habeck.

Robert Habeck Der Grünen-Politiker Robert Habeck wurde am 2. September 1969 in Lübeck geboren.

Nach dem Abitur studierte Habeck in Freiburg Philosophie, Germanistik und Philologie, besuchte danach die Universität Roskilde in Dänemark und machte seinen Magister in Hamburg. Dort promovierte er 2000 zum Doktor der Philosophie.

2009 zog Habeck in den Schleswig-Holsteinischen Landtag ein. Seit der Wahl 2012 ist er stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume. In Kiel regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband. was

Nächsten Mittwoch gibt die Partei das Ergebnis der Urwahl bekannt, die inzwischen beendet ist. Dann entscheidet sich, wer mit der als Frau gesetzten Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Doppelspitze bildet. "Natürlich wäre es eine kleine Sensation, wenn ich gewinnen würde. Der Favorit ist Cem Özdemir. Ich habe knapp 10 000 Facebook-Freunde, er über 100 000." Habeck weiß: Der Parteichef ist der bekannteste Grünen-Politiker, aber auch der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter steht mehr in der Öffentlichkeit als der Außenseiter.

Habeck hat dennoch für seinen Traum gekämpft, aber er ist kein Träumer und schon gar kein Angsthase. Der Politiker kann die ganze Aufregung um seinen mutigen Schritt überhaupt nicht verstehen. "Es scheint Leuten irgendwie Angst zu machen, wenn einer keine Angst hat", sagt der 47-Jährige. Er verfolgt jedenfalls einen klaren Plan. "Ich will nicht den Laden in Berlin kennenlernen, sondern ihn verändern." Wie denn? "Ich werde bei den Grünen an keinen dieser Flügel-Treffen in den Hinterzimmern teilnehmen. Ob einer Realo oder Linker ist, interessiert mich nicht. Vögel haben Flügel, Menschen nicht", sagt er.

Das sind neue Töne, die die Parteifreunde in Berlin aufschrecken müssten. Habeck ist ein Politiker, wie es ihn zumindest bei den Grünen bisher so noch nicht gegeben hat. Seit über einem Jahrzehnt ist er in der Politik und reflektiert gleichzeitig in Büchern über seine Arbeit. "Die Politik und ich", heißt es deshalb ja treffend im Untertitel des neuen Werks.

"Ich habe eine andere Vita als Cem, nämlich die des Regierungspolitikers", sagt Habeck. In Schleswig-Holstein ist er Minister für Umwelt, Landwirtschaft und die Energiewende. "Da habe ich es mit der Wirklichkeit zu tun und muss täglich Entscheidungen fällen. Ich rede mit den Krabbenfischern genauso wie mit aufgebrachten Bürgern, die gegen die Stromautobahnen demonstrieren." Habeck will die Menschen überzeugen und keine Politik der Parteitagsbeschlüsse.

Der grüne Nordwind könnte auch der Bundespartei Auftrieb verleihen. Und ihr vielleicht auch neue Wähler bringen. "In Kiel habe ich es immer so gehalten: Ich will mit meiner Politik nicht nur die Grünen-Anhänger überzeugen, sondern die Mehrheit der Menschen." Also keine reine Pflege der traditionellen Milieus. "Dazu brauchen wir auch klare Ziele. Eine Forderung wie ,Frieden für alle' ist unsinnig bei über sieben Milliarden Menschen. Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine - das ist schon realistischer", sagt er.

"Besserwissertum bringt nichts"

Habeck, der mit seiner Frau und den vier Kindern in Flensburg lebt, will sich als Politiker auf keinen Fall verbiegen lassen und auch nicht zu einem Sprechautomaten werden, der nur noch Phrasen drischt. "Wir sind doch keine Plastikpuppen", sagt er. Er müsse als Minister auch Skrupel zeigen und eigene Fehler eingestehen dürfen, umschreibt Habeck seine Vorstellungen. "Dogmatisches Besserwissertum bringt jedenfalls in der Politik nichts." Das klingt alles sehr authentisch. Schon deshalb wäre es politisch interessant, wenn der Herausforderer tatsächlich gewinnen würde.