Auf den Spuren der Kaiser über den Krönungsweg

Frankfurt. Noch wird gewerkelt, was das Zeug hält. Von dem etwa 7000 Quadratmeter großen Areal hinter dem hohen Bauzaun, der zur Zeit noch von allen Seiten die Sicht auf den Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt im Herzen der Mainmetropole versperrt, mischen sich die von den Handwerkern ausgehenden Geräusche mit dem Verkehrslärm rund um Dom, Römer und Paulskirche. Die Spezialisten hämmern, sägen, meißeln und bohren mit Hochdruck. Schlanke Kräne in den engen Gassen hieven derweil Material für die 35 schmalen, fünfstöckigen Häuser in die Höhe.

Doch für die Bürger und die vielen Touristen, die täglich die Traditionsinsel Römerberg nur einen Steinwurf vom Main entfernt an der ehemaligen "Frankenfurt" aufsuchen, ist davon derzeit noch nicht viel zu sehen. Erst heute soll der "Vorhang für einen Tag gelüftet" werden. Dann ist die Bevölkerung zum Richtfest dieses ehrgeizigen Projekts eingeladen und kann sich nach bisher mehr als vier Jahren Bauzeit erstmals ein Bild von dem Baufortschritt in der "neuen Mitte" Frankfurts machen.

Es war ein weiter Weg bis zum Richtfest, dessen Ursprung in der Bombenacht des 22. März 1944 liegt. Damals zerstörten Bomber der Alliierten beim schwersten von 33 Luftangriffen unter anderen die größte mittelalterliche Altstadt Deutschlands, die ein Feuersturm praktisch völlig in Schutt und Asche legte. Hunderte von Menschen kamen ums Leben. Dort, wo seit 1562 Kaiser nach ihrer Krönung im Dom in einer Festprozession zum Krönungsmahl in den Römer schritten, lagen nur noch Trümmer. Und in der Nachkriegszeit dachte kaum jemand an einen Aufbau der Altstadt. Die Menschen hatten andere Sorgen.

Die neue Altstadt Zerstörung: Am 22. März 1944 legten britische Bomber bei dem schwersten von 33 Luftangriffen auf Frankfurt die Altstadt völlig nieder. Spolien: Bürger suchten in den Trümmerhalden nach wertvollen Überresten von Hauswänden, Reliefs, Skulpturen, Friesen oder Säulen- und Kapitellresten. Etliche Spolien sollen künftig historische Fassaden in der Altstadt zieren. Wiederaufbau: Die Diskussion nahm 2005 Fahrt auf. Man beschloss, das Technische Rathaus abzureißen und dort die neue Altstadt über einer Tiefgarage zu errichten. 15 Häuser werden rekonstruiert und 20 neu gebaut. Grundstein: Im Januar 2012 gelegt. Heute ist Richtfest, an dem die Bürger teilnehmen und über den ehemaligen Krönungsweg zwischen Dom und Römer schreiten können. Kosten: Anfangs auf 105 Millionen Euro geschätzt, liegen sie derzeit bei 207 Millionen Euro. Fertigstellung: Ende 2017 soll das einzigartige Projekt stehen und im Sommer 2018 mit einem Fest für alle Bürger eröffnet werden. hal

Sünden aus den 1970er Jahren

Nur vereinzelt erstanden wieder einzelne Häuser, so auch das Rathaus Römer. Und nur wenige Meter entfernt errichtete Frankfurt Anfang der 1970er Jahre im Herzen der untergegangenen Altstadt das in keiner Relation zu der benachbarten Bebauung stehende Technische Rathaus. Es gehörte wegen seiner Größe zu den umstrittensten Bauwerken der Frankfurter Architekturgeschichte und wurde von Kritikern als "Waschbetonfestung" oder auch "Elefantenbunker" gebrandmarkt.

Um 2004/5 setzte ein Gesinnungswandel ein. Es ergab sich die Chance, das erst verkaufte, dann gemietete Technische Rathaus zurückzukaufen und abzureißen. Die Idee eines Wiederaufbaus der Altstadt im historischen Maßstab auf kleinteiligen Parzellen war geboren. Und es waren anfangs Initiativen wie "Pro Altstadt", aber auch die "Freien Wähler" und die Junge Union, später zudem Parteien wie die CDU mit der Oberbürgermeisterin Petra Roth an der Spitze, die die Diskussion bis zum Grundsatzbeschluss der schwarz-grünen Koalition im Stadtparlament vorantrieben.

Im April 2010 begann der Abriss des asbestverseuchten Technischen Rathauses, der 25 Millionen Euro verschlang. Knapp zwei Jahre später, im Januar 2012, erfolgte an dieser Stelle die Grundsteinlegung für die neue Altstadt. Sie wurde - technisch anspruchsvoll - auf einer riesigen Betonplatte über der Römer-Tiefgarage errichtet. Und schon bald hatte sich das Stadtparlament auf die Rekonstruktion von 15 Häusern und auf 20 Neubauten verständigt. Zudem wurde für mehr als 20 Millionen Euro über den historischen "Archäologischen Garten" vor dem Dom ein mittlerweile eröffnetes "Stadthaus" für Veranstaltungen errichtet.

Doch wo anfangs mit Kosten von 105 Millionen Euro gerechnet wurde, stieg die Zahl im Laufe der vier Jahre über 130 auf 185,8 Millionen Euro im Dezember 2015. Mittlerweile hat sie die 200-Millionen-Grenze überschritten und liegt, so der Vorsitzende des eigens gegründeten Sonderausschusses "Dom-Römer", Ulrich Baier (Die Grünen), zu dieser Zeitung, laut Wirtschaftsplan bei 207,1 Millionen Euro. Baier geht jedoch wegen "neuer zusätzlicher Ausgrabungen und den Auswirkungen" bis 2017 noch von einer "etwas höheren Gesamtsumme" aus, die Frankfurt in seine "Keimzelle" wird investieren müssen. Dem stehen erwartete Einnahmen von 68 Millionen Euro als Erlös für Baugrundstücke und Eigentumswohnungen, deren Preise zwischen 5000 und 7250 Euro pro Quadratmeter liegen, gegenüber. Dem Vernehmen nach sind alle 53 Wohnungen verkauft.

Keine Frage, dass anders als die Bankenmetropole kaum eine Stadt ein deutschlandweit so einmaliges Projekt finanziell schultern kann. Und erstaunlich, dass es trotz ständig steigender Kosten kaum Kritik aus der Politik gibt, obwohl nicht immer Konsens herrschte. Hatte beispielsweise Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) vor Jahren im Wahlkampf noch kritisiert, von wichtigeren Aufgaben gesprochen und für eine Verschiebung des Wiederaufbaus plädiert, lässt er heute keine Gelegenheit aus, die als "Seele Frankfurts" gepriesene "neue Mitte" in den höchsten Tönen zu loben. Das geht so weit, dass er sich heute höchstpersönlich als Stadtführer betätigen und die Bürger durch einen Teil des Labyrinths begleiten will.