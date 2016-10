Brüssel. Paul Magnette genoss den Triumph sichtlich. "Was wir bekommen können, ist wichtig, für die Wallonen, aber auch für die Europäer. Auf dem Spiel steht die Welt, in der wir leben wollen", sagte der wallonische Regierungschef gestern. Das tagelange Ringen um einen Durchbruch für das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen Ceta war geschafft. "Das ist ein sehr wichtiges Abkommen, für die Unternehmen, für die Wirtschaft, für die Bürger", gab sich auch Belgiens Premier Charles Michel überzeugt, dass der Verhandlungsmarathon sich gelohnt habe.

Dabei war es in der Nacht zuvor zu einer zwar eher stillen, aber diplomatisch doch an einen Eklat heranreichenden Erklärung aus Ottawa gekommen: Während in Europa noch diskutiert, gestritten und gerungen wurde, sagte Ministerpräsident Justin Trudeau die Reise zum für gestern geplanten Ceta-Gipfel nach Brüssel ab. "Das tut uns leid, wirklich sehr leid", reagierte Magnette am Morgen und setzte dann achselzuckend hinzu: ,,Aber so ist das nun einmal."

Schiedsgericht später

38, 48 oder über 60 Volksvertretungen Selbst wenn das Freihandelsabkommen Ceta unterzeichnet wird, steht dem Projekt ein Spießrutenlauf bevor. Denn die Parlamente müssen den Vertrag ratifizieren. Was das heißt, haben die Verhandlungen in den belgischen Regionen gezeigt. Doch wie viele Volksvertretungen müssen zustimmen? Anfragen beim Bundeswirtschaftsministerium, bei der EU-Kommission und Experten bringen höchst unterschiedliche Angaben. Der Ceta-Vertrag selbst liefert keine Angaben. Dort heißt es nur, dass "das Abkommen durch alle zuständigen und relevanten nationalen Ratifizierungsprozeduren in den Mitgliedstaaten" muss. Tatsächlich ist der Überblick kompliziert, weil jedes Land unterschiedlich geregelt hat, wer für welche Inhalte der Vereinbarung zuständig ist und deshalb mitentscheiden darf. Fest steht, dass die 28 nationalen Parlamente Ceta billigen müssen. Hinzu kommen in vielen Staaten die Länderkammern - in Deutschland der Bundesrat. Damit steigt die Zahl der Volksvertretungen, die Ceta annehmen müssen, auf deutlich über 50. In einigen Ländern sind aber noch Regionalparlamente zu befragen, da sie beispielsweise Hoheiten für die Europa-, Wirtschafts- oder Agrarpolitik haben. Allein in Belgien sind drei Regionalparlamente zuständig. In Spanien, so heißt es, dürften wohl auch mehrere Regionen auf Mitbestimmung pochen. Ähnliches könnte für Italien gelten. Je nach Rechnung ergeben sich somit 38, 48 oder deutlich über 60 Volksvertretungen. Dies betrifft aber nur den Vertrag in der vorliegenden Form. Denn Ceta gilt als "gemischtes Abkommen", das nicht nur Handelspolitik, sondern auch die Themen Umwelt, öffentliche Daseinsvorsorge, Bildung, Kultur und Verkehr betrifft - und für die sind in der Regel nicht nur die "Bundes-Parlamente" zuständig. Würde man Ceta splitten, könnte die EU-Kommission, die aufgrund des Lissabonner Vertrages ein Verhandlungsmandat für Handelsfragen hat, diesen Teil allein beschließen. Alle übrigen Bestimmungen brauchen die Ratifizierung durch die Volksvertretungen. Wenn nur eine ablehnt, ist Ceta am Ende.

Am Ende hatten es alle belgischen Parteien dann doch eilig. Noch während die führenden Vertreter des Landes und der Regionen ihre ersten Bewertungen abgaben, war das Kompromisspapier unterwegs zur EU-Kommission, die ihre Zustimmung geben musste. Gleichzeitig lud man für den Nachmittag die ständigen Vertreter der Mitgliedschaften, die EU-Botschafter, zu einer Sondersitzung, um sie mit den Forderungen aus Brüssel vertraut zu machen, die als verbindlicher Anhang dem Vertrag hinzugefügt werden sollen. Schließlich ist die Einigung nichts wert, wenn nicht alle Regierungen die Hand heben - alle Botschafter stimmten zu. Heute müssen noch das wallonische Parlament sowie die Volksvertreter der Hauptstadtregion Brüssel zustimmen. Sollte diese Operation gelingen, könnte Trudeau schon mal neue Tickets buchen: Einer Unterzeichnung in der kommenden Woche oder später stünde nichts mehr im Weg.

Hat sich der Kampf gelohnt? In den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit sowie Arbeitnehmerrechte wurden umfassende Garantien vereinbart. So soll der gesamte Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge von den Krankenhäusern bis zur Wasserversorgung vom Freihandel ausgeklammert bleiben. Außerdem werden Arbeitnehmerrechte nicht angetastet. Das neue Internationale Schiedsgericht, das in Streitfällen zwischen Investoren und Mitgliedstaaten eingerichtet und mit unabhängigen, erfahrenen Berufsrichtern bestückt werden muss, darf erst dann seine Arbeit aufnehmen, wenn Ceta endgültig von allen zuständigen Parlamenten und Regionalvertretungen ratifiziert wurde - also nicht schon am 1. Januar 2017, dem Wunschdatum für das Inkrafttreten.

Die Billigung durch die Volkskammern in den Mitgliedstaaten beginnt erst anschließend und soll innerhalb eines Jahres durchgezogen werden. In Deutschland müssen sowohl Bundestag als auch Bundesrat Ceta zustimmen. "Sobald alle Verfahren zur Unterzeichnung von Ceta durch die EU beendet sind, werde ich den kanadischen Premierminister Justin Trudeau einladen", teilte schon kurz nach dem Durchbruch EU-Ratspräsident Donald Tusk mit, der von eine "guten Nachricht" sprach.

Nur für Paul Magnette dürfte die Einigung zwiespältige Folgen haben. In den vergangenen Tagen war der wallonische Sozialdemokrat in den sozialen Netzwerken immer wieder von Ceta-Gegnern als "Volksheld" gefeiert und ermuntert worden, das umstrittene Abkommen "endlich zu Fall zu bringen". Seit gestern Nachmittag muss er sich auch Beschimpfungen anhören, weil er am Ende eben doch "umgekippt" und zum "Verräter" geworden sei.