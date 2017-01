Arbeitslosenzahl steigt im Dezember auf 2,568 Millionen

Sport allgemein

Der Weihnachtsurlaub ist für fast alle Fußball-Bundesligisten vorbei, zehn Vereine starten am Dienstag wieder mit dem Training. Während der FC Bayern in die Sonne fliegt, steht für RB Leipzig der erste Test in der Heimat an. Besonders im Blickpunkt steht ein Cheftrainer-Neuling. [mehr]