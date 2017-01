Angst vor Handelskrieg mit den USA

Donald Trump geht mit der Nato hart ins Gericht. © dpa

Berlin. Das muss dem Ego von Donald Trump geschmeichelt haben: Ein paar Sprüche daheim in New York, schon stürzen deutsche Autowerte in Europa ab und die Politik in Berlin rotiert. Das erste Interview des künftigen US-Präsidenten mit zwei europäischen Medien - neben der "Bild"-Zeitung noch der Londoner "Times" - hat Wellen geschlagen.

In Berlin geht die Furcht um, dass Europa und die USA in einen Handelskrieg rutschen könnten. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sagte dieser Zeitung, Trump sei für eine zeitgemäße Handelspolitik "eine schwere Hypothek". Er werde zum Armutsrisiko für amerikanische Arbeitnehmer, wenn er die USA in die wirtschaftliche Isolation führe. Allerdings, Deutschland müsse sich nicht klein machen. "Deutschlands Industrie ist stark und insbesondere die Automobilwirtschaft die wettbewerbsfähigste der Welt", sagte er.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mahnte ebenfalls die Einhaltung internationaler Abkommen an. "Wir gehen davon aus, dass unser amerikanischer Partner sich auch weiterhin an die völkerrechtlichen Verpflichtungen und die WTO-Regeln hält", so der designierte deutsche Bundespräsident.

Partner sollen mehr zahlen

Aufregung gab es auch um die Nato-Passage des Interviews. Trump hatte das transatlantische Bündnis kurzerhand für "obsolet" erklärt, weil die meisten Mitgliedsstaaten nicht genug zahlten und sich das Bündnis nicht um den Terrorismus gekümmert habe. Allerdings hat das Wort "obsolete" im Englischen eine leicht andere Bedeutung: Es meint eher "veraltet".

Gleichwohl hat die Nato-Spitze den Spruch "mit Besorgnis" aufgenommen, wie Steinmeier nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel berichtete. Aus seinem Amt wurde allerdings darauf hingewiesen, dass Trumps designierter Außenminister Rex Tillerson sich bisher ganz anders geäußert habe.

Der USA-Beauftragte der Bundesregierung Jürgen Hardt sagte unter Hinweis auf seine Gespräche mit US-Republikanern: "Seitens des Senats und Kongresses wird man eine Aufgabe der amerikanischen Rolle in der Nato nicht zulassen". Allerdings müssten die Europäer künftig mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben.

Scharf war Trump in dem Interview auch mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ins Gericht gegangen. "Sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht". Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert ließ sich dadurch freilich nicht herauslocken. Die Kanzlerin habe das Interview "mit Interesse" gelesen, sagte er nur. "Nun warten wir die Amtseinführung ab".