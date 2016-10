Angela Merkel sucht noch

Bislang hat sich Angela Merkel nicht entschieden, ob die Union vielleicht mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen für die Bundespräsidentenwahl geht. © dpa

Berlin. Das Kandidatenkarussell dreht sich - nur wer alles auf ihm sitzt, das ist bislang das große Geheimnis von Angela Merkel. Fünf Monate nach dem Verzicht von Bundespräsident Joachim Gauck auf eine zweite Amtszeit hat die CDU offenbar noch keinen Kandidaten gefunden, der auch für die Sozialdemokraten und weite Teile der Grünen wählbar ist. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat deshalb einen eigenen Mann auf dem Karussell platziert: Außenminister Frank-Walter Steinmeier, im Moment der mit Abstand beliebteste Politiker der Republik.

Steinmeier sei ein Mann, der das Land repräsentieren könne, die Herausforderungen unserer Zeit kenne und Antworten darauf habe, lobt Gabriel in der "Bild"-Zeitung. Was er nicht sagt: Rein rechnerisch stehen die Chancen des 60-Jährigen, tatsächlich das neue Staatsoberhaupt zu werden, nicht allzu gut. Selbst wenn die Grünen, Teile der FDP oder ein paar Piraten ihn in der Bundesversammlung am 12. Februar unterstützen sollten, bräuchte der Außenminister noch jede Menge Stimmen aus dem Lager der Linkspartei, deren Vorsitzender Bernd Riexinger schon tönt, Steinmeier sei für seine Leute "unwählbar". Als einer der Architekten von Gerhard Schröders Agenda 2010 habe er schließlich "die Armut in die Mitte der Gesellschaft gebracht und die Spaltung zwischen Arm und Reich vertieft".

Ob alle Linke so kategorisch argumentieren wie Riexinger, ist allerdings fraglich. Fraktionschef Dietmar Bartsch sagt zwar ebenfalls, Steinmeier wäre für seine Partei ein schwieriger Kandidat. In der Außenpolitik aber habe er "durchaus positive Akzente gesetzt". Nach einer klaren Absage klingt das nicht.

Sollten sich die großen Parteien auf keinen gemeinsamen Kandidaten einigen, würde die Bundesversammlung zu einem großen Rechenexperiment. 1260 Wahlleute gehören ihr an, in den ersten beiden Wahlgängen braucht ein Kandidat dort die absolute Mehrheit von 631 Stimmen, im dritten würde die einfache Mehrheit genügen. Nach Berechnungen des Internetportals wahlrecht.de haben Sozialdemokraten, Grüne und Linke zusammen maximal 628 Sitze - zu wenig, um einen gemeinsamen Bewerber sicher durchzubringen.

Erschwerend hinzu kommt, dass sich bei den Grünen und der SPD die Sympathien für einen linken Dreier in Grenzen halten. Erklärtes Ziel sei es, dass sich CDU, CSU und SPD auf einen Personalvorschlag einigen, "der dann auch mit uns abgestimmt ist," sagt Grünen-Chef Cem Özdemir. Ursprünglich sollte dieser Prozess im Oktober abgeschlossen sein, nun wollen sich Merkel, Horst Seehofer und Gabriel offenbar im November noch einmal treffen.

Die SPD wirbt bereits seit längerem diskret für Steinmeier - bei der Union jedoch, die mit weit mehr als 500 Mitgliedern den stärksten Block in der Bundesversammlung stellt, beißt sie damit auf Granit. ,,Ich fände es besser, erst innerhalb der Koalition Gespräche zu führen", sagt CDU-Vize Armin Laschet. "Dass Herr Gabriel fast sonntäglich neue Bundespräsidenten vorschlägt, erst Frau Käßmann, jetzt Herrn Steinmeier, halte ich nicht für sehr geschickt."

Mehrere Absagen

Damit ist bisher nur eines sicher: dass nichts sicher ist. Dem Vernehmen nach haben sowohl der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voßkuhle, als auch der frühere Landesbischof von Berlin, Wolfgang Huber, bereits abgesagt. Ob Gabriel mit dem eher beiläufig ausgeplauderten Namen von Margot Käßmann nur einen Testballon steigen ließ oder ob die frühere Landesbischöfin von Hannover tatsächlich ernsthaft im Gespräch war, ist unklar - in jedem Fall hat auch sie schon abgewunken.

Sollte die große Koalition am 12. Februar getrennt marschieren, gibt es mehrere denkbare Kandidaten. Finanzminister Wolfgang Schäuble gehört zu ihnen, Bundestagspräsident Norbert Lammert, der entsprechende Ambitionen jedoch verneint, dazu kommen aus der zweiten Reihe der C-Parteien der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth und die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Alle drei gelten als grün-affin. Union und Grüne hätten in der Bundesversammlung eine komfortable Mehrheit von knapp 50 Stimmen.