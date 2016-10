„Abstoßendes Phänomen“

Köln/Ludwigshafen. Der Polizei sind bereits mehrere hundert Horror-Clowns in Deutschland gemeldet worden. Mindestens 370 Zwischenfälle wurden im Oktober registriert - das ergab eine dpa-Umfrage bei Polizeibehörden und Landeskriminalämtern im Bundesgebiet. Die Vorfälle reichen von bloßen Sichtungen von vermeintlichen Clowns über Erschrecken bis hin zu versuchten und tatsächlichen Angriffen mit Messern oder anderen Waffen.

Die meisten Fälle in NRW

Die mit Abstand meisten Fälle hat der Umfrage zufolge das LKA Nordrhein-Westfalen registriert: Der Behörde im bevölkerungsreichsten Bundesland waren bis gestern Mittag 190 Vorfälle mit Horror-Clowns bekannt. Dabei wurden acht Menschen leicht verletzt. In Baden-Württemberg sind der Polizei den Angaben zufolge bislang hingegen erst sieben Fälle bekannt.

In Rheinland-Pfalz berichtete die Polizei gestern, dass mehrere junge Leute in Ludwigshafen versucht hätten, Menschen zu erschrecken. Zwei weitere Fälle meldete die Polizei aus Böhl-Iggelheim. Auch in Lahnstein hätten Bürger zwei maskierte Jugendliche gesehen, einer von ihnen habe einen Baseballschläger bei sich gehabt. Bisher wurden in Rheinland-Pfalz mindestens 36 Fälle mit Clowns gemeldet. In vier Fällen wird laut Ministerium geprüft, ob die Maskenträger kriminell waren.

In Niedersachsen wurden 56 Fälle gezählt, in Mecklenburg-Vorpommern 47, in Berlin zwei Fälle. In der Hauptstadt war am Montag ein 16-Jähriger mit Clownsmaske von einem 14-Jährigen niedergestochen worden, nachdem er ihn erschreckt hatte. Der vermeintliche Clown musste notoperiert werden. In Hamburg trat das makabre Phänomen nach Polizeiangaben noch nicht auf. Nicht alle Bundesländer erfassen die Vorfälle zentral. Einige Bundesländer wie Hessen oder Bayern berichten von "mehreren Sichtungen" oder Einzelfällen.

Gerüchte und Falschmeldungen

Die Behörden konstatieren zudem vermehrt Falschmeldungen in Sozialen Netzwerken und anderen Internet-Plattformen. Etwa in Bayern machen den Ermittlern diese Gerüchte und Falschmeldungen zu schaffen. Strafrechtlich relevante Fälle gebe es den Behörden zufolge dort bislang aber kaum.

Auch die Polizei in Thüringen weist auf Falschmeldungen im Internet hin. Aus Sachsen-Anhalt hieß es, viele der vermeintlichen Clown-Sichtungen hätten sich im Nachhinein als ausgedacht entpuppt. Mehrere Landesinnenminister verurteilten das Verhalten der Maskierten und kündigten ein hartes Vorgehen gegen sie an. "Auch wenn man dem Einzelnen unterstellen mag, dass er es für einen Scherz hält, Leute zu erschrecken. Die Folgen für die Opfer sind oftmals alles andere als spaßig", sagte etwa der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Er bezeichnete die Maskierten als "Spinner" und deren Verhalten als "abstoßendes Phänomen". Dennoch riet er, "dieses wirklich abstoßende Phänomen nicht aufzubauschen".

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) äußerte sich besorgt: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Aktionen zu einer Riesen-Katastrophe führen und Personen ernsthaft verletzt werden." dpa