„Abschiebungen unvermeidlich“

Alle Bilder anzeigen Abgelehnte Asylbewerber steigen am Baden-Airport im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz (rechts) im Interview mit unserem (nicht verwandten) Korrespondenten Michael Schwarz. © Thomas Hornung/dpa

Stuttgart. Heute beginnt in Neckarsulm die zweitägige Klausur der Grünen-Fraktion des Stuttgarter Landtags. Der Vorsitzende Andreas Schwarz äußert sich im Vorfeld zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der E-Mobilität.

Herr Schwarz, Grünen-Bundestagsfraktionschef Toni Hofreiter sagt, es sei nicht verfassungskonform, die Staaten Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Ministerpräsident Kretschmann will im Bundesrat aber dafür stimmen.

Andreas Schwarz: Wir haben uns mit der CDU darauf verständigt, dass Baden-Württemberg der Ausweisung der nordafrikanischen Staaten als sichere Herkunftsstaaten zustimmt, wenn die hohen verfassungsrechtlichen Hürden erfüllt sind. Der Bund hat zugesagt, dass besonders schutzbedürftige Gruppen, zum Beispiel Homosexuelle oder Journalisten, mit der notwendigen Sensibilität im Verfahren behandelt werden. Insgesamt mag damit die Hoffnung auf einen Rückgang vergeblich Asylsuchender aus diesen Ländern verbunden sein. Nichts ändert sich jedoch an den bekannten Problemen bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber: Hier muss der Bund endlich Rücknahmeabkommen aushandeln.

Andreas Schwarz Andreas Schwarz (Jg. 1979) ist seit 1998 bei den Grünen. Er verfügt über kommunalpolitische Erfahrung. 2011 wurde er erstmals in den Stuttgarter Landtag gewählt. Bei der Landtagswahl 2016 holte er dann mit 30,5 Prozent sogar das Direktmandat und wurde zum Fraktionschef als Nachfolger von Edith Sitzmann gewählt. Schwarz ist verheiratet und hat eine Tochter. mis

Die Grünen werden oft dafür kritisiert, sie würden sich schwertun mit konsequenten Abschiebungen. Dies zeigte der jüngste Fall mit afghanischen Flüchtlingen.

Schwarz: Für uns ist klar: Wir stehen für Humanität in der Flüchtlingspolitik. Das betrifft die Aufnahme von politisch Verfolgten. Und das gilt auch bei einem Ende des Aufenthaltsrechts. Deswegen setzen wir stark auf die freiwillige Ausreise. Klar ist aber auch: Abschiebungen sind unvermeidlich.

Es gibt die Debatte darüber, ob bei den nordafrikanischen Staaten die Entwicklungshilfe daran gekoppelt werden soll, ob sie Flüchtlinge zurücknehmen.

Schwarz: Die Entwicklungshilfe dient in erster Linie dazu, die Infrastruktur in den Ländern aufzubauen, und sie bekämpft damit auch Fluchtursachen. Deswegen lehnt eine derartige und abstruse Koppelung selbst der CSU-Entwicklungsminister ab.

Grünen-Bundeschefin Simone Peter hat zunächst kritisiert, dass die Polizei in der Kölner Silvesternacht den Begriff Nafri verwendet hat.

Schwarz: Ich finde, die Sicherheitsbehörden haben an Silvester eine gute Arbeit gemacht. Es gibt keinen Grund, sie dafür zu kritisieren. Den Begriff Nafri kann man verwenden - daraus kann man der Polizei keinen Strick drehen. Es gab schließlich konkrete und anlassbezogene Anzeichen. Deswegen hat die Polizei auf Nordafrikaner zu Recht ein genaueres Auge gehabt.

CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière fordert, den Verfassungsschutz beim Bund zu konzentrieren.

Schwarz: Baden-Württemberg ist mit drei Anti-Terror-Paketen sehr gut aufgestellt. Staaten, die eine starke Zentralisierung haben wie Frankreich, machen es nicht besser.

Auf Ihrer Klausur in Neckarsulm wollen Sie sich vor allem mit dem Thema Mobilität beschäftigten.

Schwarz: Ja, wir wollen den Strukturwandel in der Automobilindustrie im Dialog bestreiten. Das Gespräch mit Daimler-Chef Dieter Zetsche war ein erster Schritt. Wir sind heute auch bei Audi in Neckarsulm und werden über Brennstoffzellentechnik und E-Mobilität reden. Die Elektroautos der Zukunft sollen in Baden-Württemberg produziert werden - und nicht in Asien oder Nordamerika. Hier wollen wir auf der Überholspur sein. Wir müssen die Landesagentur Elektromobilität dauerhaft fortführen. Wir müssen die Ladeinfrastruktur in Baden-Württemberg flächendeckend ausbauen. Und wir brauchen einen Masterplan für flächendeckende Schnellladesäulen. Unsere Automobilindustrie muss in der E-Mobilität ordentlich Gas geben, die Konkurrenz in der Welt ist sehr stark.