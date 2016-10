Abruptes Ende der Ruhe

Chemnitz. In das Haus Nummer 97 auf der Chemnitzer Straße Usti nad Labem kommt mit Ausnahme von Polizisten und Ermittlern am Sonntagmorgen niemand rein und raus. Die kaputte Fensterscheibe einer Wohnung in der dritten Etage zeugt davon, dass etwas anders ist als sonst. Dahinter soll der mutmaßliche Terrorist Dschaber al-Bakr eine Bombe gebaut haben. Die Ermittler finden nach der Erstürmung Hunderte Gramm eines gefährlichen Sprengstoffs. An den geflüchteten Syrer erinnert sich in der Siedlung am Rande der sächsischen Industriestadt niemand konkret.

Unter Beobachtung

Im Wohngebiet "Fritz Heckert" ist der 22-jährige Terrorverdächtige ein Phantom. Erst am Tag danach kommt heraus, dass die Beamten den jungen Mann gesehen haben, den der Verfassungsschutz schon länger beobachtete. Der junge Syrer bekam wohl mit, wie die Einsatzteams anrückten und entwischte knapp. Das Foto, mit dem die Behörden bundesweit nach dem bärtigen möglichen Helfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) fahnden, entstand nicht lange zuvor. Es stammt nach Angaben der Ermittler vom Geheimdienst und ist "ziemlich aktuell".

Vereitelte Attentate In den vergangenen Jahren wurden mehrere islamistische Sprengstoffanschläge in Deutschland vereitelt oder deren Planung gestoppt. Einige aufsehenerregende Fälle: September 2007: Die islamistische Sauerland-Gruppe wird gefasst. Die vier Mitglieder werden wegen geplanter Terroranschläge auf Diskotheken, Flughäfen und US-Einrichtungen in Deutschland zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. April 2011: Ermittler nehmen in Düsseldorf drei mutmaßliche Al-Kaida-Mitglieder fest, die einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant hatten. Im Dezember 2011 wird ein vierter Verdächtiger gefasst. Die Männer müssen mehrere Jahre ins Gefängnis. Februar 2016: Die Polizei kommt einer mutmaßlichen Terrorzelle auf die Schliche und schlägt gleichzeitig in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu. Die vier Verdächtigen hatten womöglich einen Anschlag in Berlin geplant. Juni 2016: Spezialkräfte der Polizei nehmen drei mutmaßliche Anhänger der Terrororganisation IS in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg (Leimen) und Brandenburg fest. Sie sollen einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben. September 2016: Ein 16-jähriger Flüchtling aus Syrien wird von der Polizei in Köln festgenommen. Den Ermittlern zufolge hatte er einen Sprengstoffanschlag geplant. dpa [mehr...]

Seit längerem leben auch Flüchtlinge in dem beschaulichen Wohngebiet. "Die waren unauffällig, ob der Mann dabei war, weiß ich nicht", sagt Ilona Schmieder. "Das waren hübsche junge Männer, fesche jugendliche Kerle, und einer hatte Rastalocken", erinnert sich die 65-Jährige. Sie wohnt zwei Hauseingänge weiter, seit fünf Jahren. "Es ist eine total ruhige Gegend hier, das kommt nun alles als Plattenbaugegend in Verruf", fürchtet sie.

Dabei ist das zu DDR-Zeiten errichtete Heckert-Gebiet südwestlich der Innenstadt gepflegt, die fünfstöckigen Wohnblocks sind saniert, die weiten Innenhöfe grün. "Alle fühlen sich sehr wohl hier", berichtet Schmieder. Vor allem ältere Menschen leben dort und schätzen die ruhige Gegend. Es gab nie Probleme oder Streit mit den Ausländern, betont Schmieder. Aber gewundert habe man sich, dass in den altersgerechten Wohnungen von Haus 97 meist jüngere Flüchtlinge untergebracht wurden. Was hinter der Wohnungstür in der dritten Etage vorging, blieb weitgehend unbemerkt.

Der Terrorverdacht werfe nun wieder ein schlechtes Licht auf Ausländer, bedauert Jürgen Bader, der seit 35 Jahren in der Nachbarschaft wohnt und auch über Stunden nicht in sein Zuhause konnte. "Das ist alles sehr traurig", meint der 74-Jährige.

"Gar nicht darüber nachdenken"

"Die waren sehr unauffällig", sagt eine 26-Jährige. Die Physiotherapeutin lebt mit ihrem Freund, einem Studenten, in der ersten Etage des gesperrten Hauses. Auch der 25-Jährige kann sich nicht erinnern, die Nachbarn mal gesehen zu haben. Dass das Haus beobachtet wurde, haben sie aber bemerkt. Andere Nachbarn berichten von Männern, die Fotos gemacht haben.

Das junge Pärchen aus Haus 97 durfte am Nachmittag persönliche Sachen aus seiner Wohnung holen, die nur zwei Decken vom Sprengstoff trennten. "Man darf gar nicht darüber nachdenken", sagt die 26-Jährige. "Das ist beängstigend."