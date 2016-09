Im Test

köln. In der volumenstarken Kompaktklasse, die in Deutschland rund 26 Prozent des Gesamtmarkts ausmacht, müssen sich Autohersteller ganz schön anstrengen, um Anerkennung und entsprechende Verkaufszahlen zu erzielen. Extrem groß ist die Konkurrenz in diesem Segment, das eindeutig vom Wolfsburger… [mehr]