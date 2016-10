529 221 Zuschauer für Freispruch

Berlin. Für die ARD war der Film eines der "TV-Highlights des Jahres", wie es die Geschäftsführerin der ARD-Filmtochter Degeto formulierte. Programmdirektor Volker Herres sprach vom "Fernsehevent". In der Tat: 6,88 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 20,2 Prozent) verfolgten das Gerichtsdrama "Terror - Ihr Urteil", bemerkenswert viel für einen Montagabend im Ersten.

Mehr noch: 609 000 Menschen stimmten kurz nach dem Ende des Films ab, welches Schicksal den Kampfpiloten der Bundeswehr treffen sollte, der eine Passagiermaschine mit 164 Menschen an Bord abgeschossen hatte, um damit zu verhindern, dass der entführte Jet in ein voll besetztes Fußballstadion mit 70 000 Zuschauern stürzt.

Von den 609 000 urteilten 86,9 Prozent (529 221 Zuschauer), der Pilot sei freizusprechen, 13,1 Prozent befanden ihn für schuldig. Getrübt wurde die Abstimmung dadurch, dass viele Zuschauer auf der Internetseite http://www.daserste.de/hartaberfair gar nicht ihr Votum abgeben konnten, weil die Seite durch den großen Ansturm innerhalb kurzer Zeit blockiert war, gleiches galt für die Telefon-Hotline. Pro Telefon hätte bis zu fünf Mal angerufen werden. Die Probleme bei der Abstimmung wurden in den sozialen Netzwerken teils erbost, teils enttäuscht kommentiert.

Eindeutiges Ergebnis

Ein ARD-Sprecher unterstrich aber, dass trotz dieser Probleme an der Eindeutigkeit des Publikumsurteils nicht zu rütteln sei. In Österreich stimmten ebenfalls bei zeitgleicher Ausstrahlung 86,9 Prozent für unschuldig, in der Schweiz 84 Prozent. Auf ORF 2 guckten immerhin 879 000 Zuschauer zu, in der Schweiz 349 000.

Der Film mit Martina Gedeck als Staatsanwältin, Burghart Klaußner als Vorsitzender Richter am Berliner Schwurgericht, Florian David Fitz als Angeklagter und Lars Eidinger als Verteidiger entstand auf der Basis eines Stücks des Autors Ferdinand von Schirach, das bereits mehr als 400 Mal im Theater aufgeführt wurde. Auch dort stimmte ein Großteil für unschuldig (Verhältnis etwa 60:40 Prozent für Freispruch).

"Der gestrige Abend war ein echtes Experiment mit völlig ungewissem Ausgang", wertete ARD-Programmdirektor Volker Herres. "Dass die Zuschauer derart intensiv und in so großer Zahl in die im Film verhandelte Schuld-Frage eingestiegen sind, ist deshalb ein sehr beachtlicher Erfolg. "In einer "hart aber fair"-Sondersendung direkt nach der Ausstrahlung des Films lieferten sich der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) eine heftige Kontroverse. Für Baum war der Pilot juristisch ein Mörder. Baum betonte den Grundsatz des Grundgesetzes "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Der Ausgang einer Flugzeugentführung sei bis zuletzt nicht entschieden. Dagegen betonte Jung, die einzig entscheidende Frage sei, ob das Leben der 70 000 Menschen zu retten sei.

Und was meint der Autor selbst? Von Schirach findet: sowohl als auch. Der Soldat habe mit seiner Entscheidung zwar viele Leben gerettet, es gebe "aber nur den tragischen, den schuldigen Helden, nie den glücklichen", sagte er. In der Realität wäre der Pilot wohl verurteilt worden, vermutet von Schirach. "Völlig zu Recht."