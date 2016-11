Gardinen hängen in den Fenstern der Wohnung eines getöteten Ehepaares in einem Mehrfamilienhaus in Springe. Foto: Julian Stratenschulte

Springe (dpa) - Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, in Springe bei Hannover seine Großeltern getötet zu haben. Der Mann sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Beamte hatten die Leichen des Rentnerpaares am Mittwochabend entdeckt. Die 82-jährige Frau und ihr 75 Jahre alter Ehemann lagen in ihrer Wohnung.

Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil sie gegen 20.30 Uhr Hilferufe aus der Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gehört hatten. Für das Paar kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Der tatverdächtige Enkel wurde knapp eine Stunde später in der Nähe des Hauses festgenommen. Zu einem möglichen Motiv und zur Art der tödlichen Verletzungen wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Auch zur Tatwaffe wurden keine Angaben gemacht.

Der Mann sollte im Lauf des Tages weiter vernommen werden. Die Polizei will zudem Zeugen anhören. Ob gegen den 25-Jährigen Haftbefehl beantragt werde, entscheide die Staatsanwaltschaft, sagte der Polizeisprecher.

Die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtete, dass der junge Mann schon früher mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. Er sei im Jahr 2011 nackt in ein Altenheim gegangen, angeblich um dort Verwandte zu besuchen. Als Polizisten ihn festnehmen wollten, habe er Widerstand geleistet und zwei Beamte so heftig gebissen, dass sie dienstunfähig gewesen seien. Der Mann sei in die Psychiatrie gebracht worden.