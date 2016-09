Stuttgart/Böblingen. Ein 24-jähriger Syrer ist am Montagmorgen von Beamten des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg festgenommen worden. Der Mann steht unter dem Verdacht, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das LKA in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittag mit. Hinweise auf mögliche Anschlagspläne in Deutschland gab es nach Angaben der Behörden zu keiner Zeit.

Der Beschuldigte, der im September 2015 nach Deutschland eingereiste und in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Böblingen untergebracht war, soll vor seiner Flucht für die terroristischen Vereinigung "Jabhat al-Nusra" in Syrien gekämpft haben.

Aufmerksam auf den Mann wurden die Behörden nach der Auswertung eines elektronischen Datenträgers, der in einem Zug aufgefunden und der Bundespolizei übergeben worden war. Im Rahmen des daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahrens erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen.

Bei den Ermittlungen wurden zwei Mobiltelefone, ein Notebook sowie schriftliche Unterlagen beschlagnahmt. Die Beweismittel müssen nun ausgewertet werden.