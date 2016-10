2015 soll sich nicht wiederholen

München. Freudvoller als auf dem CSU-Parteitag im November 2015 würde ein Auftritt der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Schwesterpartei in diesem Jahr wohl nicht werden. Damals hatte CSU-Chef Horst Seehofer der Kanzlerin nach ihrem nur pflichtgemäß beklatschten Grußwort eine viertel Stunde lang einen Vortrag über die Fehler ihrer Flüchtlingspolitik gehalten. Seither hat es zwischen den C-Parteien in dieser Frage keine Einigung gegeben.

Auf eine Wiederholung des Schauspiels auf dem CSU-Parteitag Anfang November haben weder CSU-Führung noch Kanzlerin Lust. Es steht auch zu befürchten, dass die Stimmung gegenüber Merkel noch frostiger sein könnte als vor einem Jahr, als die CSU-Delegierten noch auf einen Kurswechsel der "Wir schaffen das"-Kanzlerin hoffen konnten. Etwa ein Drittel der CSU-Delegierten, schätzt Ex-Parteichef Erwin Huber, könnten gereizt reagieren. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Weder wird der Kanzlerin ein großer öffentlichen Auftritt bei der Schwesterpartei in München zugemutet, noch dürfte CSU-Chef Seehofer Anfang Dezember zum CDU-Parteitag kommen.

Beides hänge untrennbar miteinander zusammen, bestätigt ein Sprecher Seehofers. Beide Parteivorsitzenden würden aber noch gemeinsam entscheiden und mitteilen, wie mit den Grußworten auf CSU- und CDU-Parteitag verfahren werde. Hinter den Kulissen sprechen beide Parteichefs schon seit längerem über die Grußwort-Problematik. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, sagte Seehofer nun. Die Tendenz ist aber eindeutig: Seehofer und Merkel wollen sich in der gegenwärtigen Lage Auftritte auf dem Parteitag der Schwester ersparen. Als Hauptgrund werden die Reaktionen der Medien genannt. In beiden Fällen wären die Journalisten auf den Auftritt des Gastes fixiert. Etwa: Wer bekommt wie lange oder überhaupt Beifall, gibt es gar Pfiffe und Buhrufe?

In der CSU-Zentrale ist man bemüht, knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl den Eindruck zu vermeiden, damit würde das tief zerrüttete Schwester-Verhältnisses gleichsam in Stein gemeißelt. In letzter Zeit habe es "viel Union" gegeben, sagt CSU-Sprecher Jürgen Fischer und verweist auf die Einigungen bei der Erbschaftssteuer, der inneren Sicherheit und den Bund-Länder-Finanzen. Auch beim Thema Zuwanderung habe man sich stark angenähert. Strittig sei einzig noch, ob die Zuwanderung mittels "Obergrenze" oder anders reduziert werden solle.

In der CSU fürchtet man, ein Besuch Merkels beim Parteitag könnte die laufende Aussöhnung der C-Schwestern gefährden. Es wäre schade, sagt einer, "wenn wir das dadurch gefährden, weil die Veranstaltung missbraucht wird, um Zwietracht zu säen". Der frühere CSU-Vorsitzende Huber rät von Grußworten ab. Diese Auftritte hätten eine lange Tradition, aber man müsse nicht krampfhaft daran festhalten, so Huber. Gegenseitige Besuche auf den Parteitagen machten momentan keinen Sinn, solange "wichtige Grundsatzfragen nicht geklärt" seien, meint auch der schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende und Europaabgeordnete Markus Ferber.