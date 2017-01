20 Millionen Euro einbehalten

Stuttgart. Baden-Württembergs Landesregierung erhöht die Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf 250 Millionen Euro. Für kontroverse Diskussionen sorgt dabei, dass Grün-Schwarz zwar 2017 die Mittel für den sozialen Wohnungsbau anhebt, die Zuschüsse des Landes jedoch zurückfährt. So werden die Fördermittel zwar im Vergleich zum Vorjahr um 45 Millionen Euro aufgestockt, der Bund erhöht jedoch zeitgleich seine Zuschüsse um 65 Millionen Euro. "Das Land steckt also 20 Millionen in die eigene Tasche", kritisierte SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch. Die Sozialdemokraten wollen deswegen für den Haushalt 2017 eine Erhöhung des Programms auf 300 Millionen Euro beantragen.

Fast 11 000 Wohneinheiten

Wie bereits berichtet sollen in diesem Jahr rund 10 950 Wohneinheiten in Baden-Württemberg gefördert werden. Dies geht aus der Kabinettsvorlage hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Gestern stellte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nun das komplette Konzept der Öffentlichkeit vor.

Das Förderprogramm Die 250 Millionen Euro des Förderprogramms Wohnungsbau 2017 der grün-schwarzen Landesregierung sind wie folgt aufgeteilt: Rund 180 Millionen Euro fließen in die Mietwohnraumförderung. Von dieser Summe wiederum sind etwa 172 Millionen Euro für die allgemeine soziale Mietwohnraumförderung vorgesehen. Haushalte mit besonderen Schwierigkeiten erhalten rund 2,4 Millionen Euro, 5,6 Millionen fließen in die Modernisierung von Mietwohnungen. Weiter werden rund 62,3 Millionen Euro für die Eigentumsförderung zur Verfügung gestellt. 0,5 Millionen kommen der Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen zugute. Dazu kommen noch 6,5 Millionen für die Modernisierungsförderung für Wohnungseigentümergemeinschaften. mis

Auch der Deutsche Mieterbund Baden-Württemberg bemängelte, dass Grün-Schwarz "im ersten eigenen Wohnungsbauprogramm für 2017 die zur Verfügung gestellten Landesgelder um 20 Millionen Euro verringert", so der Landesvorsitzende Rolf Gaßmann. So werde der Landesanteil am Wohnungsbauprogramm "von 105 Millionen Euro auf 85 Millionen Euro abgesenkt". Durch die Aufstockung des Bundes fließen aus Berlin in diesem Jahr insgesamt 165 Millionen Euro nach Baden-Württemberg. Hoffmeister-Kraut bestritt, dass das Land bewusst Geld zurückhalte. Sie erklärte vielmehr, mit den 250 Millionen Euro werde der Bedarf gedeckt. "Wenn der Bedarf höher ist, werden wir reagieren - das sehen wir derzeit aber nicht", so die CDU-Politikerin. Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführerin des baden-württembergischen Städtetags, sagte dieser Zeitung, sie wolle beobachten, ob die zur Verfügung stehenden 20 Millionen Euro am Ende bei Bedarf tatsächlich abgerufen werden. Sie verlasse sich hier auf die Aussage der Ministerin, dass nachgesteuert werden könne.

Insgesamt werden in dem neuen Programm, das am 1. April in Kraft tritt, die Förderrichtlinien deutlich ausgeweitet. So werden die Einkommensgrenzen, bis zu denen man verbilligte Wohnungen mieten kann, pauschal um zehn Prozent angehoben. Dies gilt für eine vierköpfige Familie (Obergrenze 65 000 Euro brutto) genauso wie für sozial Schwache wie Ex-Strafgefangene, Suchtkranke oder ehemalige Wohnungslose (Obergrenze 32 700 Euro brutto). Zudem wird der Wohnungsbau nicht mehr auf Regionen konzentriert, sondern landesweit stärker gefördert, erklärte Hoffmeister Kraut. Auch können Antragssteller künftig einen Zuschuss beantragen, der das Förderdarlehen ersetzt.

Änderung der Landesordnung

Kontroversen innerhalb der grün-schwarzen Koalition gibt es bei der Gestaltung der Landesbauordnung. Roger Kehle, der Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, forderte, beim Wohnungsbau naturschutzrechtliche Interessen zurückzustellen. "Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das vom Land zur Verfügung gestellte Geld auch verbaut werden kann", sagte Kehle dieser Zeitung. Dafür müssten dringend Änderungen bei der Landesbauordnung vorgenommen werden. Darin enthaltene Vorgaben zum Naturschutz - wie die Zahl von Fahrradstellplätzen oder die Begrünung von Fassaden - müssten abgeschafft werden. Kehle: "Wir brauchen jetzt eine klare Priorität für den Bau von Wohnungen."