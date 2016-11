20 Jahre und noch modern – Tigerente zum 1000. Mal im TV

Die damaligen Moderatoren Stefan Pinnow und Judith Helvescheid proben am 19. Dezember 1995 mit Kindern für die erste Sendung. Ausgestrahlt wurde der "Tigerenten Club" erstmals am 6. Januar 1996. Die Show löste den "Disney Club" ab.

Göppingen. Erfolgsrezept für TV-Klassiker: Man nehme eine gelb-schwarz getigerte Riesenente, einen ebenso großen Kastenfrosch, zwei leicht aufgedrehte Schulklassen in gelben und grünen T-Shirts und ein paar kniffelige Spiele und Wissensfragen. Zum 1000. Mal ist der "Tigerenten Club" des Südwestrundfunks am Sonntag (7.10 Uhr) im Ersten zu sehen. Seit über 20 Jahren läuft die Sendung Sonntag für Sonntag, womit sie nach SWR-Angaben die am längsten ununterbrochen ausgestrahlte Kindersendung im deutschen Fernsehen ist. Nach der "Sendung mit der Maus" natürlich.

Beim Jubiläum messen sich Schulklassen vom Schiller-Gymnasium aus dem schwäbischen Heidenheim als Team der Tigerente in gelben T-Shirts und vom Goethe-Gymnasium aus Wien als Team von Günter Kastenfrosch in den grünen T-Shirts. Welcher Lehrer am Ende für seine Klasse baden geht, wie es hier üblich ist, wird noch nicht verraten. In jedem Fall erspielten die Kids wieder 1000 Euro für ein Kinderprojekt. Auch das ist beim "Tigerenten Club" inzwischen so üblich. Etliche Promis waren hier zu Gast, legendär bleibe der Besuch von Hella von Sinnen in einer gelb-schwarzen Latzhose, sagt Stefanie von Ehrenstein, die Leiterin des SWR-Kinderprogramms. Bei der 1000. Sendung ist neben dem Magier-Duo Ehrlich Brothers auch Max Giesinger ("80 Millionen") da. Der 28-Jährige gehört zur "Generation Tigerenten Club", wie er sich erinnert: "Ich hab das als Kind selbst geschaut."

Zielpublikum heute jünger

Die bunte und stets quietschvergnügte Sendung ist schon so lange im Programm, dass sich auch die Entwicklung des Kinderfernsehens daran ablesen lässt, wie Redaktionsleiterin von Ehrenstein berichtet. Das Zielpublikum sei jünger als vor 20 Jahren. "Das Alter wächst nach unten", berichtet die Redaktionsleiterin. Heute seien 10- und 11-Jährige so weit wie früher 14- oder 15-Jährige. Auch den "Tigerenten Club" habe das verändert: So sei der Anteil der Wissensfragen geringer geworden, die Spiele wurden spektakulärer. Man wolle eine Wissenssendung bleiben, versicherte von Ehrenstein, versuche, das Wissen aber über Spiele zu vermitteln. Dass Janoschs Tigerente als Symbol sich mal überlebt haben könnte, glaubt Sylvia Storz, Hauptabteilungsleiterin Service und Familie, nicht. "Die Tigerente besitzt eine zauberhafte Zeitlosigkeit." Am 6. Januar 1996 wurde die erste Folge gesendet. Produziert wird der "Tigerenten Club" im Stauferpark in Göppingen nahe Stuttgart. In einer ehemaligen Turnhalle stehen die Kulissen.