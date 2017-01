Beide U-Häftlinge aus der Region

Schwetzingen/Karlsruhe. Nach mehreren Razzien gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorgruppe und der Festnahme von inzwischen drei Verdächtigen werden immer mehr Details bekannt. Beide am Mittwoch festgenommenen Rechtsextremisten haben im Rhein-Neckar-Kreis gelebt. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass der 51-jährige Thiemo B. in Reilingen verhaftet worden war. Der 66-jährige Hauptverdächtige Burghard B. wurde nach Angaben der Sprecherin zwar in Brandenburg festgenommen, lebte aber zuvor mehrere Jahre in Schwetzingen.

Bei der bundesweiten Razzia in insgesamt zwölf Wohnungen stellten die 200 Polizeibeamten ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Sprengstoff sicher. Aus Polizeikreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass auch scharfe Schusswaffen, Schießkugelschreiber und viel Munition dabei waren. Außerdem seien zwei Kilogramm Schießpulver, ein aus einem Grillanzünder gefertigter Brandsatz und präparierte Brandflaschen gefunden wurden.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass in dem Arsenal auch sogenannter Initialsprengstoff entdeckt wurde. Dieser ist für die Zündung von Patronen oder Granaten notwendig. Aufgrund seiner großen Empfindlichkeit sei dieser Sprengstoff vor Ort kontrolliert zur Explosion gebracht worden. Nähere Angaben zu Menge und Gefährlichkeit seien erst nach Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchungen des Waffenarsenals möglich. Den genauen Fundort wollte die Sprecherin nicht benennen.

Burghard B., der in Schwetzingen als "selbständiger Druide" bekannt war, hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim schon länger im Visier wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Propaganda im Internet. Das bestätigte ein Behördensprecher. Der 66-Jährige soll gegen Juden und Muslime gehetzt und seinen Hass über Facebook verbreitet haben. Den entsprechenden Haftbefehl hat die Mannheimer Behörde beantragt. Erkenntnisse über seine Verwicklung in eine extremistische Vereinigung seien den Ermittlern dort nicht bekannt gewesen.

Festgenommen wurde B. in der Nähe von Fürstenwalde in Brandenburg. Dort habe sich der 66-Jährige bei seiner neuen Lebensgefährtin aufgehalten. Mehrere Monate habe er mit der Frau zuvor in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Sachsen-Anhalt gelebt.

Gegen den 51-Jährigen aus Reilingen hat der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz erwirkt. Außerdem soll er mit sechs weiteren Männern eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet haben.

Nachbarn in Reilingen beschreiben Thiemo B. als sehr zurückhaltend. "Wir sind ja ein kleines Dorf", meint eine Frau. "Und wenn dann jemand so bewusst auf Abstand geht, fällt das auf." Offenbar hat es der Verdächtige, der bis vor drei Jahren noch in Plankstadt gelebt haben soll, darauf angelegt, sich und seine Gesinnung in der 7000-Seelen-Gemeinde komplett von der Öffentlichkeit abzuschirmen.

Aus Polizeikreisen verlautete ferner, dass nach den Razzien in sechs Bundesländern scharfe Schusswaffen, große Mengen Munition, Schießkugelschreiber und rund zwei Kilogramm Schwarzpulver entdeckt worden seien. Am Abend teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass ein weiterer Reichsbürger, ein 43-jähriger Mann, in Keltern verhaftet worden sei. Er wurde von einem Sondereinsatz-Kommando bei Pforzheim überwältigt. (mit dpa)