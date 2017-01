Mannheimer wollte Abstecher zum Partyclub Reina machen

Akin Mert, der sich gegenwärtig in der türkischen Stadt Bursa aufhält. © Mert

Walter Serif

"Irgendwie hatte ich schon eine kleine Vorahnung." Der Mannheimer Akin Mert (22) und seine Freunde wollten an Silvester mal schauen, wie die Istanbuler High Society das neue Jahr feiert. "Die Partymeile in Ortaköy ist ja ziemlich angesagt, wir planten auch einen Abstecher zum Nachtclub Reina." Doch es war so viel Verkehr, weil die Polizei ständig Autos kontrollierte. Deshalb gingen sie lieber woanders hin. "Das war Glück, denn die Taxifahrt hätte nur 20 Minuten gedauert. Dann wären wir vielleicht mitten im Attentat angekommen. Ein paar Sekunden können bei einem solchen Anschlag über Leben und Tod entscheiden."

Der Volkswirtschaftsstudent von der Universität Mannheim wirkt via Facebook-Anruf wohl nur deshalb so gefasst, weil er "nicht direkt in den Club hineingegangen wäre, sondern sich das Geschehen von draußen anschauen" wollte. Die Jungs kehrten um, gingen auf den Campus der Bogazici Universität und tranken in einem Café noch einen Tee. Vom Anschlag erfuhr der gebürtige Mosbacher erst nach dem Aufwachen. Sein Urlaub wurde zum Schockerlebnis.

Akin Mert will sich von den Terroristen dennoch keine Änderung seines Lebensstils aufzwingen lassen. "Wir werden auch in Zukunft in Istanbul feiern", sagt er. Die Sicherheitskontrollen seien ja zum Jahreswechsel drastisch erhöht worden, weil eben klar gewesen sei, dass die Islamisten dann zuschlagen könnten. "Es ist natürlich traurig, dass es trotzdem passiert ist, aber eine pauschale Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen halte ich nicht für angebracht. Jetzt müssen wir um die Opfer trauern."

Der junge Student, der als wissenschaftliche Hilfskraft am Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung arbeitet, betont, dass die Türkei schon seit Jahrzehnten unter dem Terror leiden müsse. "Das hat ja alles mit dem Guerillakrieg der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK begonnen", sagt er. Und jetzt seien es die Fanatiker des Islamischen Staats, die Angst und Schrecken verbreiten würden.

Muss die Regierung aber nicht mehr gegen den Terror unternehmen? "Das ist so eine Sache. Ein Kneipenbesucher wünscht sich vielleicht mehr Kontrollen und erhofft sich davon Sicherheit", sagt er. Er habe aber wenige Tage vor dem Anschlag einen Barbesitzer gehört, der sich darüber beschwert habe, dass die vielen Polizisten ihm das Geschäft vermiesen würden. Dass Akin Mert das anders sieht, versteht sich nach seinem Schockerlebnis. Donnerstagabend kehrt er wieder nach Mannheim zurück.