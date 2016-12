Roger Lewentz kommt gut davon

Roger Lewentz zeigt sich in Ludwigshafen nach seiner Wiederwahl zum Chef der Landes-SPD erleichtert. © dpa

Ludwigshafen. Roger Lewentz ist die Erleichterung am Gesicht abzulesen. Dankbar und gelöst nimmt er am Samstagnachmittag die Glückwünsche und Umarmungen seiner Genossinnen und Genossen entgegen: Der SPD-Parteitag in Ludwigshafen hat ihn gerade mit 348 von 397 Stimmen wieder zum Landesvorsitzenden der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz gewählt. Trotz der Pleite beim ersten Verkaufsversuch des Flughafens Hahn sind das mit 87,7 Prozent nur etwas weniger als die 89,9 Prozent bei seiner letzten Wiederwahl vor zwei Jahren.

Da Lewentz als Mainzer Innenminister für die Abwicklung des Hahn-Verkaufs zuständig ist, hatten viele mit einem deutlich stärkeren Dämpfer gerechnet. Doch der 53-Jährige, der 2012 die Nachfolge von Kurt Beck als Parteichef der SPD Rheinland-Pfalz angetreten hatte, ist klug genug, das leidige Thema vor den Delegierten in Ludwigshafen offensiv anzugehen und eine Art Flucht nach vorne anzutreten: "Ich weiß, die Ereignisse haben Euch wehgetan", sagt er in seiner Rede zum Hahn-Desaster. Dann räumt er ein: "Wir haben Fehler in dem Verfahren gemacht." So habe man sich "auf Aussagen unserer Berater zu sehr verlassen", fügt er hinzu. Doch schließlich habe man sich ja von der KPMG getrennt und einen anderen Berater verpflichtet.

Damit es nicht zu sehr nach Sündenbock aussieht, betont Lewentz aber zugleich: "Ich schiebe die Verantwortung niemals ab." Mitte Januar werde klar sein, mit welchem der drei verbliebenen Bieter konkrete Verkaufsgespräche aufgenommen werden könne, verspricht Lewentz weiter. Offenbar sind die Gespräche nicht ganz so einfach, denn ursprünglich hatte er bis dahin schon eine mögliche Vertragsunterzeichnung in Aussicht gestellt.

Noch mehr als seiner Vorwärtsverteidigung hat Lewentz den nur kleinen Dämpfer bei seiner Wiederwahl aber der Fürsprache des eigentlichen Stars auf dem Parteitag zu verdanken: Ministerpräsidentin Malu Dreyer äußert sich nach ihm nur kurz zum Hahn und versichert mit Blick auf den Flughafenstandort im Hunsrück: "Wir stehen gemeinsam zu der Region." Die Mainzer Ampelkoalition werde alles tun, den Verkaufsprozess und die Privatisierung des Hahns zu einem guten Ende zu bringen. Viel mehr aber hilft die Siegerin der Landtagswahl vom 13. März Lewentz mit großem Lob für dessen Arbeit als Innenminister und Parteichef. "Der Wahlsieg wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht immer klar gewesen wäre: Zwischen den Parteivorsitzenden der SPD Rheinland-Pfalz und die Ministerpräsidentin des Landes passt kein Blatt", ruft Dreyer aus.

Lewentz selbst sagt nach der Wiederwahl, er freue sich sehr. Der Rückgang der Zustimmung liege "im Nuancenbereich". Die Partei trage ihn nach einem Jahr der Aufs und Abs.

Vor allem Dreyer gelingt es, mit ihrer umjubelten Rede, mehr das Auf zu vermitteln. Sie erinnert daran, dass die SPD Rheinland-Pfalz vor einem Jahr schon einmal einen Landesparteitag in Ludwigshafen hatte und damals noch zehn Prozentpunkte hinter der CDU lag. Dann kamen die "fulminante Aufholjagd", wie sie es nennt, und das drittbeste Ergebnis aller SPD-Landesverbände bei einer Wahl in den letzten Jahren.

Dreyer lobt die Zusammenarbeit mit der FDP und den Grünen in der neuen Koalition, warnt aber, die SPD dürfe sich auf dem Erfolg nicht ausruhen. Zum einen stünden weitere Wahlen bevor, sagt sie und wirbt beredt für die Ludwigshafener SPD-Oberbürgermeisterkandidatin Jutta Steinruck. Zum anderen aber gelte es, gegen die rechten Populisten Flagge zu zeigen, den Menschen zuzuhören und ihnen Antworten zu geben, nicht nur vor Wahlen.

Mit ihrem Plädoyer für die Geschlossenheit der Partei findet Dreyer bei vielen Gehör.