Live vor Ort: Mannheims CDU-Bundestagsabgeordneter Egon Jüttner (Bild) ist bei der US-Wahl sozusagen in offizieller Mission unterwegs: Als Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat er überprüft, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Für Jüttner ist die Tätigkeit als Wahlbeobachter kein Neuland. Er war in dieser Funktion unter anderem schon in Weißrussland und Moldawien unterwegs.

Am Dienstagabend, um 18.30 Uhr deutscher Zeit, schilderte er am Telefon seine ersten Eindrücke vom Ablauf der Wahl in den USA. "Ich konnte bisher keine Unregelmäßigkeiten feststellen, alles läuft hier ruhig und geordnet ab", sagt der Bundestagsabgeordnete nach der Mittagspause und dem Besuch von sechs Wahllokalen in Washington, D.C. Halbzeit sozusagen. "Am Abend werde ich dann auch noch bei der Stimmauszählung in einem Wahllokal dabei sein", so Jüttner weiter. Die Wahlbeobachtung läuft streng nach Protokoll. Jüttner muss seine Erlebnisse in vorgegebenen Formularen notieren.

Besonders aufgefallen sind ihm die Wahl-Flyer, die die Republikaner und Demokraten vor der Abstimmung verteilten. Auf einer knappen Seite mit den Bildern von Donald Trump und Hillary Clinton wird dem Bürger gezeigt, bei welchem Kandidaten er zum Beispiel fürs Repräsentantenhaus sein Kreuz machen soll. Denn die Amerikaner wählten gestern ja nicht nur den Präsidenten. "So etwas gibt es bei uns nicht", sagt Jüttner, der mit einigen Wählern auch das Gespräch gesucht hat. "Das kam mir alles ein bisschen oberflächlich vor." Die Helfer in den Wahllokalen hätten ihren Job engagiert erledigt. "Sie hoffen natürlich, dass alles glattgeht. Keiner hat Lust, dass noch mal nachgezählt werden muss." was / Bild: Tröster